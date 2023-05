Les Petes infligent aux Remparts leur première défaite à la Coupe Memorial 2023

Les Petes de Peterborough disputaient un match sans lendemain mardi soir. Heureusement pour eux, ils sont repartis avec une victoire de 4-2 contre les Remparts de Québec au tournoi de la Coupe Memorial 2023 présenté par Kia à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Tucker Robertson, J.R. Avon, Avery Hayes et Connor Lockhart ont marqué pour Peterborough (1-2-0), qui a également bénéficié d’une performance de 26 arrêts de Michael Simpson, le Joueur par excellence des séries éliminatoires de la l’OHL. Les Remparts ont répliqué avec le quatrième but de James Malatesta, un sommet dans le tournoi, et le deuxième de Nathan Gaucher en trois matchs. William Rousseau a réalisé 25 arrêts pour Québec (2-1-0) avant d’être remplacé par Quentin Miller, qui a stoppé les sept tirs auxquels il a fait face au cours des dernières 13:47 de la rencontre.

Après une première période sans but et un avantage de 9-5 dans les tirs pour Peterborough, les vannes se sont ouvertes dans la période du milieu et les Petes ont pris une avance de 3-2 après 40 minutes. Peterborough a brisé l’impasse à mi-chemin de la deuxième période lorsque Robertson, descendant le long de l’aile droite sans opposition, a dirigé une passe transversale de Brennan Othmann derrière Rousseau. Les champions de la Ligue de l’Ontario ont doublé leur avance à 11:36 lorsqu’Avon s’est emparé d’une rondelle libre en zone neutre, a amorcé une descente à deux contre un avec Chase Stillman, et a terminé la séquence en convertissant sur un échange aux abords du filet.

Les Remparts ont répliqué deux minutes plus tard lorsque Justin Robidas a trouvé Malatesta bien ouvert à la limite de l’enclave, qui a à son tour poussé un tir derrière Simpson. Hayes a redonné l’avantage de deux buts aux Petes alors que les clubs évoluaient à 4-contre-4 en s’avançant jusqu’au haut du cercle avant de décocher un tir qui a heurté le poteau avant de se retrouver dans le filet à 15:07. Il a fallu exactement 25 secondes aux Remparts pour réduire l’écart une fois de plus, lorsque Gaucher a habilement redirigé une passe centrale de Kassim Gaudet pour faire 3-2. Les Petes ont maintenu une avance de 18-9 au chapitre des tirs au but au cours de la deuxième période.

Peterborough a inscrit son quatrième but à 3:37 de la troisième période pour compléter le pointage lorsque le tir de Lockhart le long de la bande a dévié sur le patin de Charle Truchon avant de tromper Rousseau. C’est ce but qui a permis à Miller de s’amener devant le filet afin de faire ses débuts à la Coupe Memorial.

Avec cette victoire, les Petes ont forcé le premier match de bris d’égalité du tournoi depuis 2015. Ils reviendront au jeu jeudi pour y affronter le perdant de la rencontre de demain soir entre les Thunderbirds de Seattle et les Blazers de Kamloops.

Les Remparts ont déjà obtenu leur billet pour la finale du championnat de dimanche, où ils se battront pour le troisième titre de la franchise à la Coupe Memorial et le quatrième consécutif de la LHJMQ.

