Les nominés au Trophée Marcel-Robert CIBC 2020 révélés

Boucherville, QC — Plus tôt aujourd’hui, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a fait connaître les 18 candidats qui s’affronteront dans l’objectif de décrocher le prestigieux Trophée Marcel-Robert CIBC, honneur qui est remis au joueur qui présente la meilleure combinaison des accomplissements scolaires et sportifs. La distinction sera remise au Gala des rondelles d’Or du 8 avril prochain à Brossard.

Chaque joueur sélectionné par sa formation obtient une bourse d’études de 400 $. Parmi ceux-ci, les trois finalistes recevront une bourse additionnelle de 600 $, alors que le gagnant remportera une bourse d’une valeur de 1 500 $ en plus du trophée Marcel-Robert. Le récipiendaire du trophée recevra également à la fin de l’année scolaire le Prix d’excellence Guy Lafleur remis annuellement par le Canadien de Montréal pour souligner les performances du joueur sur la glace ainsi que sur les bancs d’école.

« Encore une fois cette année, les équipes ont mis beaucoup d’effort pour soumettre d’excellents dossiers de candidatures, ce qui rendra le choix des trois finalistes très difficiles », a partagé la Directrice des services aux joueurs, Natacha Llorens. « Dans cette année toute spéciale dédiée à l’éducation dans la LHJMQ, la ligue a fait des efforts considérables pour mieux promouvoir son programme scolaire ainsi que l’encadrement qui est offert par les organisations et les partenaires du milieu. Notre objectif principal demeure d’aider les joueurs-étudiants dans leur parcours scolaire en répondant à leurs besoins et en continuant à améliorer notre programme scolaire. Les candidats de cette année démontrent clairement qu’il est possible d’obtenir d’excellents résultats scolaires en combinant leurs études avec l’horaire demandant du hockey de haut niveau. Je désire tous les féliciter. »

Les trois finalistes devront se prêter au jeu d’une entrevue avec le comité de sélection indépendant afin d’évaluer leurs dossiers scolaires et sportifs ainsi que leur culture générale et leur sens critique. C’est ce même comité qui déterminera le lauréat.

Le comité de sélection est composé de :

Président : Sébastien Fyfe, directeur général d’Alliance Sport-Études et de la Fondation Sport-Études

Membre : Sébastien Goulet, commentateur et chroniqueur sportif pour TVA Sports

Membre : Nicolas Therrien, ancien récipiendaire du trophée Marcel-Robert

Membre : Marie-Ève Sénécal, conseillère en ressources humaines, Fenplast

Membre : Marc-Étienne Hubert, entraîneur-chef, UQTR

Liste des candidats des équipes :

Titan, Acadie-Bathurst — Mathieu Desgagnés

Drakkar, Baie-Comeau — Gabriel Proulx

Armada, Blainville-Boisbriand — Simon Lavigne

Screaming Eagles, Cape Breton — Derek Gentile

Islanders, Charlottetown — Matthew Welsh

Saguenéens, Chicoutimi – Rafaël Harvey-Pinard

Voltigeurs, Drummondville — Isiah Campbell

Olympiques, Gatineau — Manix Landry

Mooseheads, Halifax — Justin Barron

Wildcats, Moncton — Christian Huntley

Remparts, Québec — James Malatesta

Océanic, Rimouski — Nathan Ouellet

Huskies, Rouyn-Noranda — Mathieu Gagnon

Sea Dogs, Saint John — Alex Drover

Cataractes, Shawinigan — Gabriel Denis

Phoenix, Sherbrooke — Félix Robert

Foreurs, Val-d’Or — Jacob Gaucher

Tigres, Victoriaville — Jérôme Gravel