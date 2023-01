Les meilleurs espoirs Kubota de 2023 se soumettent à des tests sur glace

Quarante des meilleurs espoirs de la LCH en vue de la Séance de sélection 2023 de la LNH ont participé à des tests sur glace mardi en prévision du Match des meilleurs espoirs LCH/LNH Kubota 2023 qui aura lieu mercredi à Langley, en Colombie-Britannique.

La batterie de tests sportifs menée par l’Okanagan Hockey Group a offert aux joueurs présents une chance de mettre en valeur leurs forces individuelles, tout en comparant leur condition physique et leur niveau d’habiletés avec leurs pairs, devant des dirigeants et dépisteurs de la LNH.

Les tests sur glace comprenaient des sprints avant et arrière, de l’agilité en zigzaguant et en transition ainsi que des exercices de réaction effectués avec et sans la rondelle :

Patinage avant 30M

1 – Dylan MacKinnon (Halifax, Mooseheads) — 4.082 secondes

2 – Colby Barlow (Owen Sound, Attack) — 4.150 secondes

3 – Alex Pharand (Sudbury, Wolves) — 4.153 secondes

4 – Caden Price (Kelowna, Rockets) — 4.157 secondes

5 – Cam Allen (Guelph, Storm) — 4.180 secondes

Patinage avant 30M avec rondelle

1 – Carson Rehkopf (Kitchener, Rangers) — 4.070 secondes

2 – Dylan MacKinnon (Halifax, Mooseheads) — 4.082 secondes

3 – Alex Pharand (Sudbury, Wolves) — 4.096 secondes

4 – Hunter Brzustewicz (Kitchener, Rangers) — 4.104 secondes

5 – Carey Terrance (Erie, Otters) — 4.107 secondes

Patinage arrière 30M

1 – Caden Price (Kelowna, Rockets) — 4.656 secondes

2 – Cam Allen (Guelph, Storm) — 4.738 secondes

3 – Brayden Yager (Moose Jaw, Warriors) — 4.748 secondes

4 – Beau Akey (Barrie, Colts) — 4.775 secondes

5 – Nick Lardis (Hamilton, Bulldogs) — 4.785 secondes

Patinage arrière 30M avec rondelle

1 – Hunter Brzustewicz (Kitchener, Rangers) — 4.715 secondes

2 – Dylan MacKinnon (Halifax, Moosheads) — 4.802 secondes

3 – Cam Allen (Guelph, Storm) — 4.846 secondes

4 – Riley Heidt (Prince George, Cougars) — 4.873 secondes

5 – Beau Akey (Barrie, Colts) — 4.887 secondes

Agilité en zigzaguant

1 – Denver Barkey (London, Knights) — 10.468 secondes

2 – Carey Terrance (Erie, Otters) — 10.560 secondes

3 – Hunter Brzustewicz (Kitchener, Rangers) — 10.590 secondes

4 – Brayden Yager (Moose Jaw, Warriors) — 1.0613 secondes

5 – Nick Lardis (Hamilton, Bulldogs) — 10.647 secondes

Agilité en zigzaguant avec rondelle

1 – Nick Lardis (Hamilton, Bulldogs) — 10.822 secondes

2 – Carey Terrance (Erie, Otters) — 10.868 secondes

3 – Gracyn Sawchyn (Seattle, Thunderbirds) — 10.876 secondes

4 – Luca Pinelli (Ottawa, 67’s) — 10.911 secondes

5 – Nico Myatovic (Seattle, Thunderbirds) — 11.082 secondes

Rapidité en transition

1 – Beau Akey (Barrie, Colts) — 13.034 secondes

2 – Carey Terrance (Erie, Otters) — 13.134 secondes

3 – Hunter Brzustewicz (Kitchener, Rangers) — 13.209 secondes

4 – Tanner Molendyk (Saskatoon, Blades) — 13.251 secondes

5 – Nick Lardis (Hamilton, Bulldogs) — 13.256 secondes

Rapidité en transition avec rondelle

1 – Beau AKey (Barrie, Colts) — 13.574 secondes

2 – Nick Lardis (Hamilton, Bulldogs) — 13.733 secondes

3 – Jordan Tourigny (Shawinigan, Cataractes) — 13.742 secondes

4 – Luca Cagnoni (Portland, Winterhawks) — 13.794 secondes

5 – Connor Bedard (Regina, Pats) — 13.797 secondes

Réaction

1 – Nick Lardis (Hamilton, Bulldogs) — 9.324 secondes

2 – Carey Terrance (Erie, Otters) — 9.418 secondes

3 – Zach Benson (Winnipeg, ICE) — 9.548 secondes

4 – Luca Cagnoni (Portland, Winterhawks) — 9.577 secondes

5 – Coulson Pitre (Flint, Firebirds) — 9.637 secondes

Réaction avec rondelle

1 – Nico Myatovic (Seattle, Thunderbirds) — 9.508 secondes

2 – Jordan Tourigny (Shawinigan, Cataractes) — 9.551 secondes

3 – Brayden Yager (Moose Jaw, Warriors) — 9.622 secondes

4 – Nick Lardis (Hamilton, Bulldogs) — 9.658 secondes

5 – Mathieu Cataford (Halifax, Mooseheads) — 9.660 secondes

Total

1 – Nick Lardis (Hamilton, Bulldogs)

2 – Hunter Brzustewicz (Kitchener, Rangers)

3 – Carey Terrance (Erie, Otters)

4 – Cam Allen (Guelph, Storm)

5 – Tanner Molendyk (Saskatoon, Blades)

Les experts chez Sport Testing fournissent de précieux repères de performance aux entraîneurs et aux joueurs à tous les niveaux du hockey. Les données recueillies lors du Match des meilleurs espoirs LCH/LNH Kubota sont partagées avec la Centrale de recrutement de la LNH et distribuées aux 32 équipes de la LNH.