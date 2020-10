Les matchs des équipes LHJMQ en zone rouge remis

Longueuil, QC – À la suite d’une rencontre constructive tenue avec la Santé publique du Québec dans la journée de jeudi, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé le report des matchs pour les équipes situées en zone rouge, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Toutes les parties prévues au calendrier ce weekend seront rééchelonnées. Le reste du calendrier de la saison régulière sera réévalué la semaine prochaine.

Cependant, les officiers de la Santé publique ont démontré de l’ouverture quant à un potentiel projet de bulle pour les équipes situées en zone rouge. Le circuit va explorer différents scénarios avec l’organisme étatique au cours des prochains jours et va travailler à trouver des solutions afin que ces équipes puissent revenir au jeu le plus rapidement possible.