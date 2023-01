Les joueurs de la LHJMQ laissent leur marque au Mondial Junior 2023

Ce fut un tournoi qui avait vraiment de tout. Avec une quantité apparemment infinie de drame, d’héroïsme et d’enthousiasme dans les gradins, le Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF, qui s’est tenu à Halifax et à Moncton, restera gravé dans nos mémoires comme l’un des plus grands tournois de tous les temps.

Non seulement l’événement a démontré le soutien fantastique et le sens de l’organisation de deux villes de la LHJMQ, mais il a été une occasion parfaite pour 19 joueurs de la ligue d’obtenir des accolades bien méritées au sein de plusieurs clubs nationaux.

Toute discussion sur le tournoi doit commencer, bien sûr, par le pays hôte qui est reparti avec l’or. Pour un deuxième tournoi de suite, la vedette du Phœnix de Sherbrooke, Joshua Roy, a su se démarquer avec Équipe Canada, pour qui il a été nommé l’un des trois meilleurs joueurs. De ses 11 points, qui le placent à égalité au quatrième rang des meilleurs pointeurs du tournoi, aucun n’a été plus mémorable que sa mention d’aide sur le but en prolongation du match de la médaille d’or.



Le coéquipier de Roy, Tyson Hinds, a commencé le tournoi en étant considéré comme le septième défenseur de l’équipe. Ce statut a été rapidement effacé, car l’espoir des Ducks d’Anaheim a été utilisé dans plusieurs moments clés durant le tournoi. Bien qu’il ait marqué deux fois, son moment le plus mémorable a été un arrêt du gant dans ce qui allait devenir une victoire enlevante en prolongation contre la Slovaquie.

Le centre des Remparts de Québec Nathan Gaucher a également imité Roy en remportant une deuxième médiale d’or consécutive. Nommé capitaine adjoint du Canada, Gaucher a brillé au centre du troisième trio de l’équipe et a terminé le tournoi avec un but et trois passes.

L’attaquant des Olympiques de Gatineau, Zach Dean, a évolué aux côtés de Gaucher tout au long de l’événement. L’espoir des Golden Knights de Vegas est devenu le plus récent champion issu de la province de Terre-Neuve, lui qui a marqué une fois et ajouté deux passes, y compris une aide clé lors de la demi-finale contre l’équipe des États-Unis.

L’entraîneur-chef du Phœnix, Stéphane Julien, a aidé à mener la charge depuis l’arrière du banc en livrant une performance gagnante en tant qu’entraîneur adjoint du club.



_

La dernière victoire d’Équipe Canada est venue contre une talentueuse équipe tchèque qui a remporté sa première médaille en 18 ans et qui misait sur cinq joueurs de la LHJMQ. L’un des meneurs à la ligne bleue de l’équipe était un autre défenseur du Phœnix, David Spacek. Participant à son deuxième tournoi de suite, Spacek a terminé à égalité au troisième rang des défenseurs avec huit points en sept matchs, ce qui lui a valu d’être nommé l’un des trois meilleurs joueurs de son équipe.

Immédiatement après le tournoi, Spacek a hérité d’un nouveau coéquipier pour terminer la saison puisque son compatriote, l’ailier Jakub Brabenec, a été échangé de Charlottetown à Sherbrooke. Brabenec a également produit huit points et a été nommé Joueur du match de la Tchéquie lors de la finale.

La foule d’Halifax n’est pas près d’oublier Marcel Marcel. Outre son nom unique, l’attaquant de Gatineau a amassé six points au cours de son tournoi, dont le but gagnant contre l’équipe de Suisse en quart de finale.

Et, bien sûr, il y avait le joueur ayant le lien le plus profond avec la ville hôte, le défenseur David Moravec. L’arrière des Mooseheads d’Halifax a inscrit deux points et a obtenu un rendement de +5 durant le tournoi, son seul but ayant été inscrit contre Équipe Canada le lendemain de Noël.

Enfin, le portier des Eagles du Cap-Breton, Oliver Satny, a occupé le poste de troisième gardien de but du club.

_

L’équipe de la Slovaquie a offerte de bonnes performances dans le Groupe B avant de terminer au sixième rang. La LHJMQ était représentée par l’attaquant Peter Repcik des Islanders de Charlottetown, qui a impressionné tout au long de l’événement, terminant à égalité en tête de l’équipe avec six points. Deux de ses trois buts ont été marqués en avantage numérique.

_

La Suisse, qui s’est classée au septième rang du tournoi, était sans doute la formation la plus populaire à l’exception du pays hôte, en grande partie grâce aux sept joueurs de la LHJMQ qui s’alignaient avec l’équipe. Menant le bal était Attilio Biasca, le capitaine de l’équipe nationale et des Mooseheads. Il a été le meilleur des siens avec quatre points, dont un but gagnant en prolongation lors du match d’ouverture de la Suisse contre l’équipe de Finlande.

Deux membres des Wildcats de Moncton ont également été encouragés par la foule locale, les attaquants Jonas Taibel et Miles Mueller ayant amassé quatre passes entre eux. Louis Robin des Foreurs et Lorenzo Canonica des Cataractes ont chacun inscrit trois points lors de l’événement. Le premier a été nommé Joueur du Match lors de la défaite en quart de finale contre la Tchéquie, tandis que le second, tout comme Biasca, a été nommé parmi les trois meilleurs joueurs de la Suisse. Le joueur de centre de Blainville-Boisbriand, Maximillian Streule, a obtenu une mention d’aide, tandis que le défenseur de Saint John, Vincent Despont, complétait l’important contingent de la LHJMQ sur l’équipe suisse.



_

Enfin, l’équipe de la Lettonie est demeurée compétitive dans le Groupe B avant de se rendre à Halifax et de battre l’Autriche en deux matchs de relégation consécutifs pour assurer sa présence à l’événement de l’an prochain à Göteborg, en Suède. L’attaquant de Blainville-Boisbriand, Anri Ravinskis, a terminé à égalité au troisième rang des pointeurs de l’équipe avec trois points en six matchs, tandis que le défenseur de Baie-Comeau, Niks Fenenko, a été un incontournable à la ligne bleue, terminant avec deux points et menant le club au niveau du temps de glace total.