Les Héros de la Pandémie | Sylvie Desjardins (QUÉ)

Dans la vie de tous les jours, Sylvie Desjardins est non seulement une grande partisane des Remparts de Québec, elle travaille aussi au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale chez Services Québec. Mais étant donné la crise, son département a été fermé et, le 15 mars dernier, elle a été déployée comme répondante sur la ligne téléphonique officielle d’information attribuée à la COVID-19 (1-877-644-4545), afin de donner un coup de main au centre d’appels.

Au départ, elle travaillait au Centre de renseignement à la clientèle de Services Québec, mais elle a ensuite été transférée au Centre d’appels du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Depuis quelques semaines cependant, elle est de retour à son bureau, sur le boulevard Montmorency. On a d’ailleurs fait installer une application sur son poste de travail, afin qu’elle puisse continuer à prendre des appels.

Au début de la crise, le centre d’appel recevait près de 65 000 appels par jour! Par la suite, les appels ont diminué, mais le tout varie encore selon les annonces du gouvernement. C’est comprenable car les gens veulent avoir des explications sur ce qui a été dit par le Premier Ministre. Depuis le début du déconfinement, les agents du centre d’appel reçoivent maintenant environ 200 appels par jour.

Sylvie adore le travail qu’elle réalise au centre d’appels puisqu’elle sent qu’elle contribue à la société en offrant son écoute, son empathie et son support, en plus de tous les renseignements généraux en rapport avec la COVID-19. Les citoyens se sentent généralement rassurés et informés lorsque l’appel est terminé. Et c’est ce qui est très valorisant pour elle.