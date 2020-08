Les héros de la pandémie | Suzanne Bérubé (RIM)

Une partisane de longue date de l’Océanic de Rimouski, Suzanne Bérubé s’est déplacée du Bas-Saint-Laurent jusqu’à Montréal afin d’offrir son aide durant la crise du coronavirus. Voici, dans ses propres mots, comment elle a vécu cette situation :

« Infirmière de formation mais occupant un poste de gestion depuis 19 ans, à l’emploi du CISSSBSL, je me suis sentie appelé lors des nombreux messages du premier ministre Legault qui sollicitait du personnel de la santé et des citoyens pour aller prêter main forte en zone rouge dans la région de Montréal. Je me disais, je suis capable de faire une différence pour ces personnes âgées.

J’ai donné mon nom pour travailler comme infirmière et, deux jours plus tard, je partais pour trois semaines afin de dispenser des soins a des personnes âgées atteintes de la COVID-19. J’ai été affectée à Place Dupuis, un hôtel transformé pour accueillir la clientèle testée positive. L’équipement de protection; masque, visière complète, gants et blouse étaient donc obligatoire.

J’ai effectué des quarts de 12h en cascades durant mes trois semaines en zone rouge. Les besoins étaient grands et toutes les heures de travail que j’ai effectuées – plus de 180 en trois semaines – m’ont donné une très grande satisfaction personnelle et professionnelle.

Ce fût une expérience hors du commun où le travail d’équipe, la solidarité et l’empathie étaient au rendez-vous. J’ai vécu des jours plus difficiles où la COVID a eue raison de certains de mes patients, mais j’ai aussi vu des gens de 90 ans retourner dans leur résidence après avoir combattu le virus. J’ai pris soins de ces gens comme s’ils étaient mes propres grands-parents. Si c’était à refaire, même en zone rouge, je le referais sans hésitation car prendre soins des autres, c’est pour ça que je suis devenue infirmière. »