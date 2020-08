Les Héros de la Pandémie | Nathalie Beaulac (BLB)

L’Armada de Blainville-Boisbriand a fait le suivi avec une mordue de la franchise, Mme. Nathalie Beaulac, afin de mieux comprendre l’important rôle qu’elle occupe durant cette pandémie. Voici ce qu’elle a partagé :

« Cela fait maintenant 11 ans que je suis technologiste biomédicale en banque de sang et hématologie. Et ça va bientôt faire deux ans que je suis coordonnatrice en banque.

En gros, le travail en banque consiste à faire les analyses de groupes sanguins et d’anticorps sanguins (que peuvent développer certaines personnes à la suite d’une transfusion sanguine ou d’une grossesse, par exemple).

Nous distribuons également des produits sanguins (comme des culots, des plasmas, des plaquettes, des immunoglobulines, de l’albumine, etc.) lorsque les médecins en font la demande. Tous ces produits proviennent de Héma-Québec.

Pendant la COVID, il y a une étude clinique canadienne qui se fait à mon hôpital (La Cité de la santé, à Laval). En gros, le processus consiste à transfuser des plasmas de personnes qui ont déjà̀ eu la COVID-19 (et qui contiennent des anticorps), à des patients infectés participant à la recherche afin de diminuer leur risque d’intubation ou même de décès.

C’est toute une équipe de médecins qui supervise cette étude, alors que nous on les aide en nous occupant de faire les analyses du groupe sanguin et de faire venir le plasma. »

Bien que Nathalie adore son travail et qu’elle se sent privilégiée de pouvoir directement contribuer au bien-être de la société, elle a tout de même hâte à un retour à la normale, et surtout très hâte de renouer avec son Armada!

« L’an passé́, c’était notre première année comme détentrices de billets de saison. Ma fille Océanne et moi, ça fait plus de trois ans que nous sommes de fières partisanes de l’Armada. Elle aussi elle a fait du bénévolat à l’hôpital au début de la pandémie d’ailleurs. »

Au nom de la grande famille de la LHJMQ, merci beaucoup à Nathalie et Océanne pour leurs contributions durant cette crise de la Covid-19!