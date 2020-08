Les héros de la pandémie | Geneviève Beaudoin (DRU)

Il était difficile de choisir une seule personne parmi l’ensemble des partisans des Voltigeurs de Drummondville pour lui décerner le titre de Héros de la pandémie. Nombreux sont les partisans et partenaires des Voltigeurs qui ont su s’impliquer et prêter mains fortes durant cette crise sanitaire mondiale.

Que ce soit Marc Letendre, un pompier et infirmier qui était au front malgré la pandémie. Ou Patrick Joyal, un partisan de longue date qui n’a pas hésité à aider des amis du restaurant La Muse pour faire de la livraison de repas lors du confinement.

Sans oublier Jamie Barr, ce jeune homme de 12 ans qui a soutenu ses parents lors de la crise, eux qui sont respectivement infirmière conseillère en prévention des infections à l’hôpital Sainte-Croix/Heriot et coordonnateur adjoint en sécurité civile pour la Ville de Drummondville. Jamie a fait preuve d’une très grande autonomie dans la poursuite de ses études, tout en aidant pour les repas et les tâches ménagères, sans oublier de parler à tous les jours à ses grands-parents confinés.

Ce ne sont que quelques exemples de gens qui ont mis l’épaule à la roue afin d’aider leur prochain.

Cependant, l’histoire de Geneviève Beaudoin nous a donné envie de lui décerner le titre de Héros de la pandémie. Geneviève est infirmière et mère de trois enfants. Tous des fans des Voltigeurs. Son conjoint est d’ailleurs bénévole au sein de l’équipe de sécurité lors des matchs des Voltigeurs, tandis que son fils est membre de l’équipe d’animation.

Geneviève est assistante infirmière-chef de médecine 7e-soins palliatifs à l’hôpital Sainte-Croix/Heriot de Drummondville. Elle a donc dû plonger rapidement dans un tourbillon et être sur la ligne de front depuis que le coronavirus a fait son apparition au Québec.

En avril dernier, elle a elle-même contracté la COVID-19. Dépistée avant même d’avoir les premiers symptômes, elle et sa famille ont été mis en quarantaine aussitôt. Son conjoint a aussi été infecté mais heureusement leurs enfants ont été épargnés, ayant appliqué les mesures nécessaires pour les protéger. Malgré tout, avec les normes de la santé publique, les enfants ont dû, en tout et partout, être confinés dans la maison pendant un mois. Des moments difficiles pour la petite famille drummondvilloise.

Geneviève Beaudoin est de retour au boulot depuis le 12 mai dernier. Jamais elle n’a hésité à se rendre au travail malgré la pandémie. Son dévouement et son désir de prendre soins des gens font de Geneviève un vrai héros de la pandémie. Les Voltigeurs et la LHJMQ saluent et remercient Geneviève pour son travail, sa générosité et sa bienveillance, sans oublier tous ses collègues. Le support de tous et chacun fait une énorme différence dans ces temps de crise.

Bravo à tous nos héros de la pandémie !