Les Héros de la Pandémie | Amy Langdon (HAL)

Une partisane de longue date des Mooseheads de Halifax, Amy Landgon travaille sans relâche sur les premières lignes depuis le début de la crise de la COVID-19.

« Je suis adjointe administrative dans le département de pathologie et de médecine en laboratoire de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. Mon département est au cœur de la Covid et je suis très fière de tous les tests et de tous les soins que nous avons procuré aux habitants de la Nouvelle-Écosse durant cette pandémie », a témoigné Langdon.

« Je suis une partisane du Moose depuis ma toute première partie avec mon père alors que j’avais cinq ans. J’assistais à un maximum de rencontres possibles avant de devenir une détentrice d’un billet de saison depuis maintenant plus de trois ans », ajoute-t-elle. « Je suis tellement fière de suivre le talent de cette équipe au fil des ans et je suis très excitée de remettre les pieds au Scotiabank Centre bientôt! Go Moose go! »

La LHJMQ aimerait féliciter Amy pour ses actions et applaudit ses efforts qui ont su garder les gens de la communauté de Halifax en sécurité durant cette période difficile de pandémie.