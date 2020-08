Les héros de la pandémie | Alyssa and Natalia Johnston (CAP)

Alyssa et Natalia Johnston sont deux soeurs qui travaillent comme infirmière au Cape Breton Regional Hospital de Sydney au Cap-Breton. Alyssa est une partisane aguerrie des Eagles qui travaille dans l’unité de pré-évaluation ainsi que de chirurgie d’un jour et qui poursuit sa tâche complètement malgré la période incertaine qu’a amenée la COVID-19. Sa soeur, Natalia, est une détentrice de billet de saison des Eagles, famille d’accueil et infirmière à temps complet. Comme si ce n’est pas suffisant, elle est toujours sur les bancs d’école afin de devenir infirmière praticienne. Au cours de la pandémie de la COVID-19, Natalia a été affecté comme infirmière clinicienne et a également pourvu certains postes vacants à l’urgence de l’hôpital étant donné la pénurie de personnel causée par le risque d’exposition au virus. Nous sommes privilégiés de l’appui sans relâche de notre équipe ainsi que de la communauté au cours de cette période tumultueuse. Leur énergie positive est contagieuse et nous avons bien hâte de les revoir dans le « Nid » cette saison. Au nom de l’organisation des Eagles, nous voulons remercier Alyssa et Natalia ainsi que tous les travailleurs de première ligne qui ont – et continuent – de prendre soin de nous au cours de cette pandémie.