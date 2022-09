Les Giants de Vancouver accueilleront le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui que les Giants de Vancouver et l’Events Centre de Langley accueilleront le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023, le 25 janvier 2023.

« Nous sommes heureux que le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota effectue un retour dans la région de Vancouver, a déclaré Dan MacKenzie, président de la Ligue canadienne de hockey. Le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota est toujours un événement attendu de notre calendrier puisqu’il met en vitrine les vedettes de demain, alors que le prochain groupe de joueurs admissibles au Repêchage de la LNH est très prometteur pour notre ligne, notamment avec le héros local et favori des partisans, Connor Bedard des Pats de Regina. »

Le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota met en vitrine les meilleurs talents admissibles au Repêchage de la LNH en provenance de la Ligue de l’Ontario, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la Ligue de l’Ouest, devant des centaines de dépisteurs de la LNH présents.

« Kubota Canada Ltd. a hâte de travailler avec la Ligue canadienne de hockey et les Giants de Vancouver alors que l’événement sera de passage dans la région de Vancouver, a indiqué Steve Sweetnam, directeur du marketing à Kubota Canada. Le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota représente une belle occasion pour les partisans de voir des talents de hockey exceptionnels qui émergent. »

Le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023 marquera la 27e édition de l’événement et la troisième fois qu’il est présenté dans la région de Vancouver après ceux de 2005 et de 2016. Au total, 12 joueurs des Giants ont participé à cette rencontre, notamment Justin Sourdif en 2020, qui a été le 87e choix par les Panthers de la Floride au Repêchage de la LNH quelques mois plus tard.

« Les Giants de Vancouver sont très heureux d’accueillir un des principaux événements de hockey junior, mettant en vedette les meilleurs espoirs dans nos installations à la fine pointe du Events Centre de Langley », a souligné Dale Saip, premier vice-président des Giants de Vancouver.

Depuis son retour sous l’appellation de Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH en 1996, la compétition a su compter sur la présence de 15 joueurs qui ont éventuellement été réclamés au tout premier rang du Repêchage de la LNH, dont Alexis Lafrenière (2020), Nico Hischier (2017), Connor McDavid (2015), Aaron Ekblad (2014), Nathan MacKinnon (2013), Ryan Nugent-Hopkins (2011), Taylor Hall (2010), John Tavares (2009), Steven Stamkos (2008), Patrick Kane (2007), Marc-André Fleury (2003), Rick Nash (2002), Vincent Lecavalier (1998), Joe Thornton (1997) et Chris Phillips (1996).

La plus récente édition du Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota a été présentée à Kitchener, en Ontario, en mars 2022. L’Équipe Blanc y a vaincu l’Équipe Rouge 3 à 1. Jagger Firkus (Équipe Blanc / Warriors de Moose Jaw) et Shane Wright (Équipe Rouge / Frontenacs de Kingston) ont été nommés Joueurs du match et ils ont plus tard été réclamés par le Kraken de Seattle au Repêchage de la LNH en 2022. Au total, 38 joueurs qui ont participé au Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 ont été réclamés par des clubs de la LNH au Repêchage de 2022, notamment Wright au quatrième rang.

Plus de détails sur le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022, y compris la composition des équipes et des personnels d’entraîneurs seront annoncés dans les prochaines semaines. Les billets pour le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2023 seront en vente pour le public à la mi-octobre. Pour plus d’informations sur les billets et l’événement, visitez la page chl.ca/2023-top-prospects-information.