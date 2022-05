Les gagnants de quelques trophées de saison régulière de la LHJMQ dévoilés

Maintenant que le calendrier régulier de la campagne 2021-2022 de la LHJMQ est terminé, quelques honneurs de saison peuvent désormais être attribués.

Le Trophée Robert-Lebel, remis annuellement à l’équipe ayant conservé la meilleure moyenne de buts alloués en saison régulière, sera remis aux Remparts de Québec cette année. Les Remparts ont conclu la saison avec une moyenne de 2.56 buts alloués par rencontre, quelques points à peine devant la moyenne de 2.61 des Islanders de Charlottetown.

À l’inverse, le Trophée Luc-Robitaille est quant à lui remis à l’équipe qui a marqué le plus de buts durant la saison régulière. Cette année, aucun club n’a trouvé le fond du filet plus souvent que l’équipe des Sea Dogs de Saint John . La formation des Maritimes a inscrit 311 buts en 68 matchs (une moyenne de 4.51), soit neuf de plus que les Remparts de Québec.

Wrapping up the regular season, we have four players that finished top of the league in various categories.

Congratulations to William Dufour, who finished with a league best (and franchise record!) 56 goals! 👏#CityofChampions pic.twitter.com/CiJA4O4vp9

— x – Saint John Sea Dogs (@SJSeaDogs) May 2, 2022