Les forfaits de webdiffusion LHJMQ 2022-2023 maintenant disponibles

Offert aux partisans d’un océan à l’autre, LCH TV est accessible à partir de l’application mobile de la LCH, Apple TV, Roku et Amazon Fire, de même qu’en ligne au watch.chl.ca.

L’application de la LCH offre aux amateurs une expérience améliorée en vue de la saison 2022-2023, puisque tout ce qui concerne la LCH est désormais regroupé au même endroit. Les amateurs peuvent télécharger l’application gratuite de la LCH sur l’App Store et sur Google Play.

Une nouveauté cette saison, les partisans peuvent maintenant acheter un laissez-passer tout accès de la LCH qui comprend tous les matchs de la saison régulière 2022-2023 ainsi que les séries éliminatoires de 2023 au coût de 279,99 $ plus les taxes et les frais applicables. À l’achat d’un laissez-passer tout accès de la LCH, les partisans pourront ainsi profiter de plus de 2 000 matchs de non seulement la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais aussi de la Ligue de hockey de l’Ontario et de la Ligue de hockey de l’Ouest.

Les amateurs peuvent également opter pour un laissez-passer pour toute la saison régulière de la LCH, couvrant les trois ligues membres, offert au prix de 179,99 $, taxes et frais applicables en sus.

Pour ceux désirant suivre uniquement les activités de la LHJMQ, un laissez-passer individuel pour la saison régulière est offert au coût de 119,99 $, taxes et frais applicables en sus.

Des laissez-passer mensuels pour la LHJMQ sont également disponibles au coût de 29,99 $ plus taxes et frais applicables, ainsi que des laissez-passer quotidiens de 24h pour la LHJMQ au coût de 7,99 $, plus taxes et frais applicables.

La saison régulière 2022-2023 de la LHJMQ débute dans une semaine, soit le 22 septembre prochain.