Les Foreurs marquent quatre buts sans réplique pour égaliser la série

Les Foreurs de Val-d’Or ont inscrit quatre buts sans riposte pour vaincre les Tigres de Victoriaville 4-1 dans le Match 4 de la Finale de la Coupe du Président 2021 présentée par Rogers. Avec la victoire, la série quatre-de-sept est maintenant égale à 2-2.

Xavier Bernard, avec un but et une mention d’aide, ainsi que Jordan Spence et Jakob Pelletier, avec deux aides chacun, ont mené les Foreurs, qui ont également reçu des buts de Thomas Pelletier, Nathan Légaré et Jérémy Michel dans la rencontre. Alex Beaucage a été l’unique buteur des Tigres, eux qui ont été dominés 31-22 au chapitre des tirs au but.

Les Tigres ont ouvert la marque à 4 min 19 s de la première période. Beaucage s’est amené sur l’aile droite, a récupéré une rondelle libre dans le haut du cercle et a décoché un tir des poignets précis qui a échappé à Jonathan Lemieux pour inscrire son neuvième but des séries éliminatoires. Ce serait le seul but du premier tiers dans lequel les Foreurs ont maintenu une avance de 10-9 au niveau des tirs.

Val-d’Or a effectué 15 tirs au but durant la deuxième période pour prendre une avance de 3-1 après 40 minutes. Après de longs moments de pression continue dans la zone de Victoriaville, Bernard a décoché un boulet de la ligne bleue qui s’est frayé un chemin à travers un écran avant de battre Iacobo pour faire 1-1 avec son premier des séries à 9 min 55 s.

Une paire de Pelletier se sont entraidés pour produire le deuxième but de la période des Foreurs à 18 min 19 s. Jakob ferait une passe à Thomas qui, à son tour, logerait la rondelle dans le filet pour son deuxième des séries. Son tir des poignets du point de mise au jeu gauche a battu Iacobo du côté du gant.

Seulement 46 secondes plus tard, c’était au tour de Légaré de trouver le fond du filet, lui qui a redirigé un tir du bas du cercle gauche en avantage numérique pour inscrire son 14e des séries éliminatoires. En plus du pointage, les Foreurs menaient également les tirs au but 25-16 après deux périodes.

Les Foreurs ont repris là où ils s’étaient arrêtés pour entamer le troisième vingt. Lors de la toute première descente de la période, Jacob Gaucher a remporté une course dans sa propre zone avant de centrer une passe pour Michel qui allait inscrire son quatrième des séries dans une cage béante à la 13e seconde. Cela mettrait un terme au pointage d’une soirée durant laquelle Lemieux a obtenu une victoire grâce à une performance de 21 arrêts. Iacobo a quant à lui repoussé 27 tirs dans la défaite.

L’accent est maintenant mis sur le cinquième match, lui qui se tiendra jeudi soir à 19h HE / 20h AT. Des billets sont toujours disponibles pour cette partie.

STATS COMPLÈTES DU MATCH