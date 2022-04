Les nommés du Trophée Marcel-Robert 2021-2022 dévoilés

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui les nommés de chacune des formations pour le Trophée Marcel-Robert 2021-2022 présenté par CIBC. Cet honneur est remis annuellement au joueur qui combine le mieux les performances sur la patinoire et la réussite académique.

Chaque joueur sélectionné par sa formation obtient une bourse d’études de 400 $. Parmi ceux-ci, les trois finalistes recevront une bourse additionnelle de 600 $, alors que le Joueur-étudiant de l’année remportera une bourse d’une valeur de 1 500 $ en plus du trophée Marcel-Robert.

« En cette deuxième année de pandémie, nos athlètes-étudiants ont poursuivi leurs efforts soutenus pour réussir à combiner le hockey et leurs études avec succès », a mentionné Natacha Llorens, Directrice des services aux joueurs de la LHJMQ. « Nos joueurs ont encore fait preuve de résilience et de persévérance pour s’adapter aux imprévus tout au long de la saison. J’aimerais remercier la direction des équipes pour leur soutien et particulièrement les conseillers pédagogiques ainsi que nos partenaires scolaires qui ont accompagnés nos athlètes-étudiants pour assurer leur réussite. »

Les trois finalistes devront se prêter au jeu d’une entrevue avec le comité de sélection indépendant afin d’évaluer leurs dossiers scolaires et sportifs, ainsi que leur culture générale et leur sens critique. C’est ce même comité qui déterminera le lauréat.

Le comité de sélection est composé de:

Sébastien Fyfe, directeur général d’Alliance Sport-Études, président du comité de sélection

Simon Gagné, ancien joueur et avocat pour la firme LAVERY, DE BILLY

Mikaël Lalancette, journaliste aux sports du quotidien Le Soleil, animateur, chroniqueur et auteur

Nicolas Therrien, ancien récipiendaire du Trophée Marcel-Robert, conseiller associé en placement pour RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Judes Vallée, entraîneur-chef des Aigles Bleus de l’Université de Moncton

Listes des finalistes par équipe:

Titan, Acadie-Bathurst — Ben Allison

Drakkar, Baie-Comeau — Jacob Gaucher

Armada, Blainville-Boisbriand — Simon Lavigne

Eagles, Cap-Breton — Logan Camp

Islanders, Charlottetown — Lukas Cormier

Saguenéens, Chicoutimi – William Rouleau

Voltigeurs, Drummondville — Alexis Morin

Olympiques, Gatineau — Tristan Luneau

Mooseheads, Halifax — Elliot Desnoyers

Wildcats, Moncton — Vincent Filion

Remparts, Québec — Charle Truchon

Océanic, Rimouski — Jacob Mathieu

Huskies, Rouyn-Noranda — Mathieu Gagnon

Sea Dogs, Saint John — William Villeneuve

Cataractes, Shawinigan — Olivier Nadeau

Phœnix, Sherbrooke — Julien Anctil

Foreurs, Val-d’Or — Thomas Pelletier

Tigres, Victoriaville — Maxime Pellerin