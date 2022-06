Les finales de championnat de la LCH démarrent sur TSN et RDS

Les Canadiens d’un océan à l’autre pourront syntoniser TSN à compter du lundi 6 juin pour suivre les Séries de championnat de chacune des trois ligues membres de la Ligue canadienne de hockey, soit la Ligue de l’Ouest, la Ligue de l’Ontario et la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Séries éliminatoires sont en cours dans les trois ligues membres et tous les matchs sont accessibles sur CHL TV en plus d’ajouter la couverture sur TSN à partir du troisième match de chacune de ces finales. Chaque champion de ligue se joindra ensuite aux Sea Dogs, hôtes du tournoi de la Coupe Memorial 2022 présenté par Kia, du 20 au 29 juin à Saint John où tous les matchs seront télédiffusés sur les ondes de TSN et de RDS et en webdiffusion sur TSN.ca et RDS.ca.

Dans la LHJMQ, les Islanders de Charlottetown et les Cataractes de Shawinigan se disputent la Finale de la Coupe du Président, dédiée en l’honneur de feu Guy Lafleur (#EnMémoiredeGuy). Les Islanders disputent la Finale de la Coupe du Président pour la première fois dans l’histoire du club après avoir conclu la saison régulière au deuxième rang du classement général de la LHJMQ avec une fiche de 48-13-7-0 et 103 points. Le club de l’Ile-du-Prince-Édouard a franchi trois rondes pour atteindre la finale avec une fiche cumulée de 9-1. Chez les Cataractes, la formation cherche aussi à remporter la Coupe du Président pour la première fois après une saison régulière qui a pris fin au sommet de l’Association Ouest de la LHJMQ avec une fiche de 40-24-1-3 et 84 points. Les partisans pourront suivre cette série en français sur RDS et en anglais sur TSN à compter du troisième match.

Horaire télé de la Finale de la Coupe du Président 2022 :

Match 3* – Mercredi 8 juin à Shawinigan (Centre Gervais Auto – 19 h HE)

Match 4* – Jeudi 9 juin à Shawinigan (Centre Gervais Auto – 19 h HE)

Match 5** – Samedi 11 juin à Charlottetown (Eastlink Centre – 16 h HE)

Match 6** – Lundi 13 juin à Shawinigan (Centre Gervais Auto – 19 h HE)

Match 7** – Mercredi 15 juin à Charlottetown (Eastlink Centre – 19 h HE)

* = Diffusion nationale sur RDS et TSN

** = si nécessaire



Domicile de la LCH, TSN et RDS sont devenus les partenaires diffuseurs officiels de la Ligue, diffusant une sélection de matchs de saison régulière de premier plan en plus des événements nationaux de la LCH, notamment le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota et culminant avec le tournoi de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia.