Les Étoiles des Médias Sociaux de la LHJMQ 2021-2022

Les médias sociaux font partie intégrante de la société d’aujourd’hui. Qu’on le veuille ou non, ils sont devenus des moyens de communication qui donnent des accès jamais vus aux différentes ligues sportives ainsi qu’à leurs équipes et athlètes.

Dans un circuit comme celui de la LHJMQ, la plupart des joueurs se retrouvent sur une ou plusieurs plateformes de médias sociaux. Que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter, on retrouve une grande variété de contenu produit par les joueurs de la ligue.

Cette saison, la LHJMQ voulait mettre de l’avant trois joueurs qui se sont démarqués via leurs plateformes numériques. Voici donc les trois étoiles des médias sociaux de la saison 2021-2022.

ZACHARY BOLDUC – Remparts de Québec

Zachary Bolduc s’est grandement impliqué sur les réseaux sociaux cette saison. Lors de son repêchage de la LNH, il a participé à la création d’une vidéo sur YouTube qui présentait son parcours au hockey et sa préparation en vue du repêchage.

La présence de Bolduc se fait surtout sur Instagram cependant, avec plusieurs publications et de nombreuses stories. Ces publications portent habituellement sur l’équipe et ses résultats. Il a également fait un partenariat avec une compagnie qui se spécialise dans les déjeuners santés, dans le but de démontrer l’importance du premier repas de la journée chez les jeunes sportifs, en plus de faire la promotion d’équipement sportif. En plus de photos traditionnelles, Bolduc publiait également des montages fait à l’interne par les Remparts.

Bolduc est aussi présent sur Twitter. Il utilise sa banque d’abonnés et sa notoriété de joueur élite pour promouvoir les succès des Remparts, l’importance des partisans pour l’équipe et de saines habitudes de vie. Durant la pandémie, il a utilisé ses médias numériques pour se rapprocher des fans étant donné qu’il ne pouvait pas le faire en personne.

LUCAS CANNING – Eagles du Cap-Breton

Lucas Canning se retrouve ici pour des raisons bien différentes de Bolduc. En fait, ce n’est pas pour souligner la présence de l’ailier gauche sur ses propres réseaux sociaux, mais sur ceux de quelqu’un d’autre!

En effet, Lucas Canning se retrouve d’innombrables fois sur le compte TikTok d’Ashley Ryan, la maman de sa famille de pension au Cap-Breton. Accompagné de sa petite sœur de pension, Canning se retrouve dans plusieurs vidéos où la paire réalise toutes sortes de chorégraphies ou de défis.

Les vidéos publiées par Ryan démontrent non seulement l’importance des familles d’accueil pour les joueurs de la LHJMQ, mais également les liens forts que peuvent tisser les joueurs du circuit avec les membres de leur « deuxième famille ».

MICHAËL PELLERIN – Saguenéens de Chicoutimi

Autant sur la patinoire qu’à l’extérieur, le capitaine des Saguenéens de Chicoutimi, Michaël Pellerin, a été un modèle positif pour ses coéquipiers. Cela comprend sa présence sur les médias sociaux.

À sa quatrième saison avec les Sags, Pellerin a pris son rôle de capitaine au sérieux en s’impliquant davantage dans la sphère médiatique. Depuis son retour à Chicoutimi en septembre dernier, on retrouve pratiquement que des publications des Saguenéens sur ses réseaux sociaux.

https://www.instagram.com/p/CdoYbizpfbb/?utm_source=ig_web_copy_link

Le défenseur commente ou aime la majorité des publications dans lesquelles il est mentionné, et il a même pris le temps de souhaiter bonne fête à des partisans. Cela démontre bien à quel point il est proche de son public.

Pourquoi on dit de Pellerin qu’il a une influence positive sur les médias sociaux? Parce que même dans un monde d’adversité comme celui de la LHJMQ, le capitaine ne s’est pas retenu pour féliciter les bons coups de ses rivaux en ligne, qui sont souvent de bons amis hors de la glace.

Sur son compte Instagram, on peut y lire le slogan des Saguenéens : Fier d’être Sags. Et c’est sans surprise qu’on y retrouve en grande majorité des photos de lui avec le club – il n’y a pas plus fier d’être Sags que Michaël dans l’équipe!