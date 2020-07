Les équipes LHJMQ sélectionnent 18 joueurs au Repêchage International LCH 2020

LONGUEUIL, Que. – C’est aujourd’hui, mardi le 30 juin 2020, qu’avait lieu la 29e édition du Repêchage international de la Ligue canadienne de hockey (LCH).

Cette année, ce sont 18 joueurs internationaux qui ont été sélectionnés par un total de 13 équipes de la LHJMQ. Parmi les cinq franchises qui ne se sont pas prononcées, on retrouve le Drakkar de Baie-Comeau, l’Armada de Blainville-Boisbriand, les Voltigeurs de Drummondville, les Foreurs de Val-d’Or et les Tigres de Victoriaville.

Il est à noter que les joueurs repêchés par les équipes de la LHJMQ proviennent de sept pays différents. Au total, six joueurs originaires de la Russie ont été sélectionnés, quatre de la République tchèque, deux de la Biélorussie, deux de la Finlande, deux de la Suisse et un seul de la Slovaquie et de la Slovénie.

Des 18 joueurs sélectionnés, seulement deux sont des gardiens de but, trois sont des défenseurs et les 13 autres sont des attaquants. Un an après avoir vu Sherbrooke réclamer le seul gardien du Repêchage international en mettant la main sur le joueur étoile Samuel Hlavaj avec le 27e choix, le Titan d’Acadie-Bathurst a choisi le gardien tchèque Jan Bednar deuxième au total.

Les Wildcats de Moncton ont été la seule autre équipe de la LHJMQ à sélectionner un gardien de but, mettant un terme au repêchage avec le Slovène Val Usnik. Moncton a aussi procédé à un autre choix intéressant en sélectionnant Maxim Barbashev, le frère cadet de l’ancienne vedette des Wildcats et champion de la Coupe Stanley de 2019, Ivan Barbashev.

Voici la liste des choix de la LHJMQ au Repêchage international de la LCH 2020 :