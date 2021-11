Les équipes de la LHJMQ soulignent le Jour du Souvenir

Le jour du Souvenir est un jour où tous les Canadiens se souviennent des hommes et des femmes qui ont servi et qui se sont sacrifiés pour notre pays. C’est un jour où nous encourageons chaque individu, jeune et vieux, à faire une pause, à rendre grâce et à se souvenir.

En ce 11 novembre, la LHJMQ se souvient. Voici quelques-unes des initiatives misent en place par les formations de la Ligue afin de souligner le jour du Souvenir en 2021;

CHICOUTIMI :

QUÉBEC :

Souvenons-nous. 🇨🇦 De nos vétérans des Forces armées canadiennes et à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre pays. Dans le cadre du jour du Souvenir, nous vous rendrons hommage lors du match de demain pour saluer votre dévouement, votre courage et votre sacrifice pic.twitter.com/Pk649sskR2 — Remparts de Québec (@quebec_remparts) November 11, 2021

RIMOUSKI :

VICTORIAVILLE :