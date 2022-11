Les équipes de la LHJMQ s’associent avec les Canadiens de Montréal dans la lutte contre le cancer

Les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec font équipe avec les Canadiens de Montréal et la Ligue de développement M18 AAA du Québec dans la campagne Le Hockey pour vaincre le cancer. Pour une deuxième année consécutive, la Ligue participe à cette initiative commune de la Ligue nationale de hockey de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey.

La communauté du hockey a créé cette campagne de sensibilisation pour appuyer les patients atteints du cancer et leurs familles dans leur bataille contre cette maladie dévastatrice. Le cancer demeure la cause principale de mortalité au Canada, alors qu’environ deux Canadiens sur cinq recevront un diagnostic du cancer au cours de leur vie et que le quart succombera à la maladie.

Les 18 organisations et les officiels sur glace de la LHJMQ porteront l’autocollant de la campagne Le Hockey pour vaincre le cancer sur leur casque au cours du mois de novembre. La majorité des équipes organiseront aussi une soirée thématique pour amasser des fonds pour des organismes locaux ainsi que pour sensibiliser leur communauté.

« Le fait que la communauté du hockey se rassemble et appuie ceux qui sont affectés par la maladie lance un message important pour les personnes diagnostiquées et leur famille », a mentionné Maxime Blouin, directeur des communications et des relations médias de la LHJMQ. « L’association avec les Canadiens de Montréal et la Ligue de développement M18 AAA démontre le fort désir de la communauté du hockey pour lutter contre cette maladie, mais également pour mettre en commun les ressources pour amasser des fonds et accentuer la sensibilisation pour ceux qui sont affectés par le cancer ».

