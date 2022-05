Les Eagles du Cap-Breton sélectionneront au premier rang du Repêchage LHJMQ 2022

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a tenu plus tôt aujourd’hui sa loterie afin de déterminer les cinq équipes qui sélectionneront dans le haut du tableau lors de la Séance de sélection 2022 présentée par Fenplast.

Le tirage de cette année a été effectué en direct sous la supervision de l’Adjoint au commissaire de la LHJMQ, Martin Lavallée, du Directeur des communications et des relations médias de la LHJMQ, Maxime Blouin, ainsi que du Directeur général du Réseau des sports (RDS), Charles Perreault, et du Producteur sénior hockey de RDS, Nicolas-Étienne Côté.

Avec neuf boules et 43% des chances de gagner le tirage, ce sont les Eagles du Cap-Breton qui ont vu leur boule sortir en premier et qui auront le privilège de sélectionner au premier rang à la prochaine séance de sélection.

Les Tigres de Victoriaville, qui ont terminé au 17e échelon, vont parler au deuxième rang au total. Les Tigres avaient six boules et 28% des chances de sélectionner au tout premier rang.

Même si les Saguenéens de Chicoutimi avaient seulement une boule (5%), ils ont gagné deux échelons et sélectionneront au troisième rang. Le Drakkar de Baie-Comeau (3 boules – 14% et 2 boules – 10% via un échange avec Val-d’Or) a hérité des quatrième et cinquième choix.

Voici l’ordre des cinq premières sélections au prochain Repêchage LHJMQ: