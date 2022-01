Les clubs de la LHJMQ s’unissent pour la journée Bell Cause pour la cause

En septembre 2010, Bell Cause pour la cause a amorcé une nouvelle conversation sur la santé mentale au Canada. À ce moment-là, la plupart des gens ne parlaient pas de maladie mentale, mais les chiffres étaient là pour nous convaincre du besoin urgent d’agir. Des millions de Canadiens, incluant des personnalités publiques, se sont engagés dans une discussion ouverte sur la maladie mentale, offrant ainsi de nouvelles avenues et de l’espoir pour ceux qui en souffrent et dont le nombre s’accroît chaque année.

Par conséquent, des institutions et des organismes, grands et petits, et dans toutes les régions, ont reçu de nouveaux financements pour l’accès, les soins et la recherche, de la part de Bell Cause pour la cause et des gouvernements et entreprises qui se sont joints à la cause.

Misant sur une décennie de sensibilisation et d’acceptation accrues de la santé mentale, Bell Cause pour la cause encourage les Canadiens à poser des gestes pour créer un changement positif en matière de santé mentale.

Voici quelques-unes des publications des équipes de la LHJMQ en cette édition 2022 de la journée Bell Cause pour la cause :

ACADIE-BATHURST

CAP-BRETON

CHARLOTTETOWN

CHICOUTIMI

BELL CAUSE // C’est la Journée Bell Cause pour la cause!🔵⚪

Bell remettra 5 ¢ à des initiatives en santé mentale :

◾Pour chaque visionnement de la vidéo

◾Pour chaque message texte avec le mot-clic #BellCause

◾Pour chaque tweet avec le mot-clic #BellCause pic.twitter.com/q91fT4FAt9 — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) January 26, 2022

DRUMMONDVILLE

GATINEAU

Une cause qui nous tient à coeur. / A cause we care about. ❤️#BellCause #BellLetsTalk pic.twitter.com/I5v12xoKNg — Olympiques Gatineau (@OlympiquesGAT) January 26, 2022

HALIFAX

MONCTON

Let's keep listening, keep talking and keep being there for each other. #BellLetsTalk pic.twitter.com/Pe640ay4wS — Moncton Wildcats (@monctonwildcats) January 26, 2022

ROUYN-NORANDA

SAINT JOHN

SHAWINIGAN

SHERBROOKE

VAL-D’OR

VICTORIAVILLE