Les Camps d’entrainement 2020-2021 sont officiellement lancés!

Hier marquait le début des camps d’entrainement de la saison 2020-2021 pour les 18 franchises de la LHJMQ. Avec le début de la saison régulière prévu pour le 1er octobre, les équipes ont maintenant un peu plus d’un mois pour déterminer quels vétérans mériteront d’être de retour, quelles recrues se tailleront un poste au sein de la formation, quels gardiens seront nommés partants, et bien plus!

Cliquez les liens suivants pour voir les formations du camp d’entrainement de tous les clubs :

Acadie-Bathurst – Titan

Baie-Comeau – Drakkar

Blainville-Boisbriand – Armada

Cap-Breton – Eagles

Charlottetown – Islanders

Chicoutimi – Saguenéens

Drummondville – Voltigeurs

Gatineau – Olympiques

Halifax – Mooseheads

Moncton – Wildcats

Québec – Remparts

Rimouski – Océanic

Rouyn-Noranda – Huskies

Saint John – Sea Dogs

Shawinigan – Cataractes

Sherbrooke – Phoenix

Val-d’Or – Foreurs

Victoriaville – Tigres

(*Certaines listes peuvent avoir été altérées depuis leur publication originale.)