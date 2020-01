Les attaquants Evangelista et Francis ajoutés au Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020

Toronto (Ontario) – La Ligue canadienne de hockey en association avec le Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey a annoncé vendredi que les attaquants Luke Evangelista des Knights de London et Ryan Francis des Eagles de Cape Breton ont été ajoutés au groupe de joueurs qui disputeront le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020, le 16 janvier à Hamilton, en Ontario.

Le duo remplacera Hendrix Lapierre des Saguenéens de Chicoutimi et Oliver Suni des Generals d’Oshawa qui ne seront pas en mesure de disputer la rencontre en raison de blessures.

Evangelista, un joueur de 17 ans originaire d’Oakville en Ontario dispute sa deuxième saison avec les Knights après avoir été un choix de premier tour du club au Repêchage de la Ligue de l’Ontario en 2018. Il est quatrième marqueur chez les siens avec 33 points en 35 rencontres, notamment 14 buts et 19 passes. Francis, un joueur de 18 ans originaire de Beaver Bank en Nouvelle-Écosse dispute sa troisième saison avec la formation néo-écossaise où il est deuxième marqueur des siens avec 15 buts et 32 passes pour 47 points en 35 rencontres. Il a été un choix de deuxième tour du club au Repêchage de la LHJMQ en 2017. Les deux joueurs ont récemment reçu la cote ‘C’ du Bureau central de dépistage de la LNH dans le cadre de sa liste de novembre des Joueurs à surveiller.

La 25e rencontre annuelle des meilleurs joueurs de la LCH admissibles au Repêchage de la LNH se déroulera le jeudi 16 janvier 2020 et sera accueilli par les Bulldogs de Hamilton. Les 40 joueurs sélectionnés ont été choisis par les clubs de la LNH et comprennent des talents de la Ligue de l’Ontario, de la Ligue de l’Ouest et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020 est fièrement appuyé par Kubota Canada, son nouveau partenaire principal et ses partenaires associés CIBC, Kia Canada et Cooper Tires. Le match sera diffusé en direct au Canada sur les ondes de Sportsnet et de TVA Sports et aux États-Unis sur NHL Network.

Les billets sont en vente pour le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020 sur ticketmaster.ca ou composez le 855-985-4357. Pour les demandes de groupes et autres promotions, veuillez contacter les Bulldogs de Hamilton au 905-529-8500.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://meilleursespoirskubota.ca/.

