Les ateliers sur le consentement débutent aujourd’hui

Tel qu’annoncé le 22 septembre dernier, la Ligue de hockey junior majeur du Québec va débuter ses ateliers sur le consentement et les violences sexuelles lundi le 17 octobre. Les joueurs, les entraineurs et le personnel auront l’occasion d’échanger avec Léa Clermont-Dion après le visionnement de son documentaire « T’as juste à porter plainte ».

Léa Clermont-Dion est une réalisatrice, documentariste, auteure et politicologue. Elle a rédigé une thèse portant sur la radicalisation des acteurs antiféministes sur les réseaux sociaux et elle fait également partie de la Chaire UNESCO sur la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent. Clermont-Dion a également produit plusieurs documentaires sur des enjeux sociaux, incluant un sur le processus judiciaire vécu par les victimes d’agressions sexuelles.

L’objectif des ateliers est de conscientiser sur les impacts des agressions, mais également de l’importance du respect dans les relations. Il y aura des échanges sur la compréhension des concepts d’agressions sexuelles et du consentement. Plusieurs cas types seront présentés à l’auditoire afin qu’ils comprennent bien l’application de ces concepts dans la vie quotidienne. L’intervenante va également rappeler les conséquences individuelles et collectives de la violence sexuelle, mais également des risques associés aux médias sociaux.

La LHJMQ annonce du même coup un partenariat avec Mondo, qui va commanditer cette initiative. L’entreprise est le chef de file manufacturier et distributeur de pistes et de revêtements de sol pour différents sports.