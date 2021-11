Les anciens de la LHJMQ qui jouent dans certaines ligues professionnelles pourront bénéficier des services de l’Alliance Sport-Études

Les anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui évoluent dans les ligues professionnelles et qui sont toujours aux études pourront bénéficier d’un accompagnement scolaire, sportif et personnel à titre de membres de l’Alliance Sport-Études. Plusieurs Québécois se démarquent présentement dans la Ligue américaine de hockey (AHL) et l’ECHL et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir poursuivre leurs études pendant leur carrière de hockeyeurs.

“De plus en plus de joueurs de la LHJMQ poursuivent avec succès des études collégiales. Une fois leur passage dans la LHJMQ terminé, leur réussite scolaire fait en sorte qu’ils peuvent choisir diverses options intéressantes pour poursuivre leur double projet. Par exemple, de plus en plus de joueurs professionnels effectuent des études collégiales ou universitaires à distance. Ils sont aussi des étudiants-athlètes et ils ont tout à fait leur place dans la famille de l’Alliance et nous voulons continuer à les motiver et les conseiller pour qu’ils persévèrent jusqu’à l’atteinte de leurs objectifs”, a mentionné Sébastien Fyfe, directeur général de l’Alliance Sport-Études.

« Cette annonce de l’Alliance Sport-Études nous rend excessivement enthousiaste pour nos anciens qui décident de poursuivre leurs études tout en s’alignant pour une équipe professionnelle », a mentionné Gilles Courteau, commissaire de la LHJMQ. « Nous continuons de marteler et de prouver que la LHJMQ est une ligue de développement pour les athlètes autant au niveau sportif, que scolaire ou social. Il est donc encourageant de voir que l’Alliance Sport-Études veut continuer d’accompagner les étudiants-athlètes même s’ils ont gradué au niveau professionnel. Ils ont définitivement besoin d’avoir des outils supplémentaires étant donné leur agenda très chargé au plan sportif et je suis persuadé que cette annonce sera bien accueillie de leur côté ».

Services auxquels ces joueurs-étudiants ont accès :

Soutien pour la conciliation sport-études et la réussite scolaire

Contact privilégié dans les établissements scolaires membres

Accompagnement pour de l’information scolaire et la planification d’études

Aide pour faire un retour aux études

Soutien pour la transition vers la retraite sportive

Accompagnement entourant le développement global et la santé mentale de l’athlète

Joueurs professionnels qui bénéficient dès maintenant des services de l’Alliance Sport-Études :