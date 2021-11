L’Équipe de la semaine dans la LCH (8-14 nov. 2021)

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la sixième édition de l’Équipe de la semaine dans la LCH pour la saison régulière 2021-2022, choisie en se fondant sur les performances individuelles qui ont été observées du 8 au 14 novembre.

Le joueur de centre des Mooseheads d’Halifax et espoir des Flyers de Philadelphie Elliot Desnoyers a récolté huit points, soit trois buts et cinq aides, en trois matchs, notamment avec deux soirées de suite de trois points contre les formations d’Acadie-Bathurst et du Cap-Breton. Au total, le joueur de 19 ans originaire de Saint-Hyacinthe, au Québec, a inscrit 27 points en 44 rencontres cette saison, ce qui est bon pour le premier rang des pointeurs et l’égalité au quatrième rang de la ligue.

Toujours à l’attaque, on retrouve le joueur de centre du ICE de Winnipeg Matthew Savoie, qui a amassé huit points cette semaine, dont deux buts et six aides en trois matchs. Face à Lethbridge jeudi, Savoie a inscrit un but et trois aides, en route vers un gain de 5 à 1. Cette performance s’inscrit aussi dans une séquence de six matchs avec au moins un point au cours de laquelle Savoie a accumulé deux buts et 11 aides, ce qui porte sa fiche à 29 points cette saison pour se retrouver à égalité au sommet de la ligue et l’a aidé à être reconnu à titre de Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Originaire de St. Albert, en Alberta, Savoie devrait être un choix de premier tour au prochain Repêchage de la LNH selon la Centrale de recrutement.

Le joueur qui complète le groupe d’attaquants est l’espoir des Stars de Dallas Antonio Stranges des Knights de London, qui a conclu la semaine avec trois buts et quatre aides pour sept points en trois matchs. Contre Érié samedi, Stranges a récolté deux buts et une aide pour un sommet cette saison de trois points, aidant ainsi les Knights à l’emporter 7-4 sur la route. Pour souligner ses efforts, Stranges a par la suite été honoré en recevant le titre de Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Originaire de Plymouth, au Michigan, l’ailier gauche de 19 ans a récolté 10 points en huit rencontres en 2021-2022.

À la ligue bleue, le défenseur de 20 ans des Tigres de Victoriaville Vincent Sévigny a été dominant à ses trois matchs en amassant deux buts et six aides pour huit points, dont la sortie la plus productive de sa carrière avec cinq points dans un gain de 6 à 3 face à Gatineau jeudi, ce qui lui a valu le titre de troisième étoile de la rencontre. L’athlète originaire de Québec a aussi reçu le titre de Joueur de la semaine dans la LHJMQ. Cette saison, Sévigny a impressionné, inscrivant trois buts et huit aides en 13 matchs pour s’approcher d’une production d’un point par rencontre.

Toujours en défensive, on retrouve le vétéran arrière des Generals d’Oshawa Lleyton Moore, qui a impressionné en amassant cinq points, soit un but et quatre aides, en trois sorties. Contre Ottawa dimanche, Moore a récolté deux points en avantage numérique et a terminé au troisième rang des meneurs de l’équipe avec cinq tirs au but dans l’éventuelle victoire des siens, par la marque de 7 à 5. Au total, le joueur de 19 ans originaire de Woodbridge, en Ontario, a enregistré 15 points en autant de matchs cette saison pour mener les défenseurs des Generals au chapitre des points et être à égalité au troisième rang des défenseurs de la Ligue de l’Ontario.

Devant le filet, l’espoir des Ducks d’Anaheim et gardien du ICE de Winnipeg Gage Alexander a conclu la semaine avec deux gains en deux sorties. La meilleure performance d’Alexander est survenue mercredi face à Lethbridge alors qu’il a repoussé un sommet cette saison de 27 tirs, en route vers une victoire de 5 à 1. Pour ses exploits, le joueur de 19 ans originaire d’Okotoks, en Alberta, a par la suite été nommé Gardien de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Au total, Alexander a signé la victoire dans huit de ses neuf matchs cette saison, affichant une moyenne de buts alloués de 1,90 et un taux d’efficacité de .920.