L’Équipe de la semaine dans la LCH (6 au 12 déc. 2021)

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la dixième édition de l’Équipe de la semaine dans la LCH pour la saison régulière 2021-2022, choisie en se fondant sur les performances individuelles qui ont été observées du 6 au 12 décembre.

Celui qui mène à l’attaque est l’ailier droit de 20 ans des Frontenacs de Kingston Lucas Edmonds, qui a dominé en trois matchs avec 12 points, soit quatre buts et huit aides, l’aidant à obtenir le titre de Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Face à Mississauga dimanche, Edmonds a offert sa meilleure performance de la saison avec un but et quatre aides pour cinq points dans un gain de 5 à 3 sur la route. Cette saison, le joueur originaire de North Bay, en Ontario, mène maintenant les pointeurs de la Ligue de l’Ontario avec 52 points en 25 rencontres.

Toujours à l’attaque, on retrouve le joueur de centre de 20 ans des Frontenacs de Kingston Jordan Frasca, qui a inscrit sept buts et deux aides pour neuf points en trois matchs cette semaine. Contre Niagara samedi, le patineur originaire de Caledon, en Ontario, a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière, avant de répéter l’exploit le lendemain soir face à Mississauga. Frasca s’est hissé au deuxième rang des pointeurs de l’équipe avec 34 points en 23 matchs.

Celui qui complète le groupe des attaquants est le choix de premier tour des Rangers de New York Brennan Othmann des Firebirds de Flint, qui a amassé quatre buts et trois aides pour sept points en trois parties. Face à Érié mercredi, l’ailier gauche né en 2003 a réussi sa deuxième sortie de quatre points de la saison en inscrivant deux buts et deux aides dans une victoire de 9 à 6. Depuis le début de la saison, Othmann mène l’équipe avec 36 points en 23 parties.

À la ligne bleue, le défenseur de 20 ans des Tigres de Victoriaville Vincent Sévigny a impressionné avec huit points, soit trois buts et cinq aides en trois matchs, dont une sortie de quatre points jeudi dans un gain de 8 à 3 face au Cap-Breton. Ces performances ont aidé le joueur originaire de Québec à récolter les honneurs du Joueur de la semaine de la LHJMQ. Il connaît actuellement une séquence de six matchs avec au moins un point et occupe le quatrième rang des pointeurs de son équipe et le premier chez les défenseurs avec 24 points en 23 matchs.

Toujours en défensive, il y a la recrue des Americans de Tri-City Lukas Dragicevic, qui a inscrit cinq points, soit deux buts et trois aides en deux parties, en route vers le titre de Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Face à Everett samedi, le joueur de 16 ans originaire de Richmond, en Colombie-Britannique, a marqué deux fois et a ajouté une aide pour son premier match de trois points cette saison. Admissible au Repêchage de la LNH en 2023, Dragicevic occupe le deuxième rang chez les défenseurs de Tri-City avec 11 points en 18 matchs.

Devant le filet, le gardien de 20 ans des Colts de Barrie Mack Guzda a brillé en deux sorties, signant chaque fois la victoire avec un total de 58 arrêts. Face à North Bay dimanche, Guzda a repoussé 26 rondelles dans un gain de 1 à 0 et son premier jeu blanc de la saison. Pour ses efforts, le joueur originaire de Knoxville au Tennessee a reçu le titre de Gardien de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Cette saison, Guzda impressionne avec une fiche de 10-5-0-1, un taux d’efficacité de .917 et une moyenne de buts alloués de 2,82.