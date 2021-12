L’Équipe de la semaine dans la LCH (29 nov. – 5 déc. 2021)

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la neuvième édition de l’Équipe de la semaine dans la LCH pour la saison régulière 2021-2022, choisie en se fondant sur les performances individuelles qui ont été observées du 29 novembre au 5 décembre.

Celui qui mène chez les attaquants est l’ailier gauche de 20 ans des Winterhawks de Portland et espoir du Lightning de Tampa Bay Jaydon Dureau, qui a inscrit trois buts et sept mentions d’aide pour 10 points en trois matchs. Il est au cœur d’une séquence de sept parties consécutives avec au moins un point, dont la victoire de 6 à 2 mercredi face à Prince George au cours de laquelle Dureau a marqué deux fois et ajouté deux aides, avant d’être choisi la troisième étoile de la rencontre. Le joueur originaire de White City, en Saskatchewan, a par la suite reçu le titre de Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. En 12 matchs, Dureau a amassé 17 points pour occuper le quatrième rang des pointeurs de son équipe.

Toujours à l’attaque, on retrouve le joueur de centre des Cataractes de Shawinigan Xavier Bourgault, qui a amassé neuf points, soit cinq buts et quatre aides, en trois matchs. Contre Halifax samedi, Bourgault a été nommé la première étoile de la rencontre en raison de son deuxième tour du chapeau de la saison, en plus d’avoir amassé une aide, pour aider son équipe à l’emporter 5 à 4. Pour ses efforts, le produit de L’Islet, au Québec, a été nommé Joueur de la semaine dans la LHJMQ. Avec 42 points en 24 parties, le premier choix des Oilers d’Edmonton, âgé de 19 ans est à seulement trois points du premier rang des pointeurs de la ligue.

Finalement, le dernier attaquant de la liste est le joueur de centre des Spitfires de Windsor Wyatt Johnston, qui a récolté deux buts et sept aides pour neuf points en deux matchs. Au cours de la victoire de 7-5 à Sarnia vendredi, le Torontois de 18 ans a dominé avec une performance de six points. Johnston a par la suite reçu le titre de Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Choix de premier tour des Stars de Dallas au dernier Repêchage de la LNH, Johnston est actuellement le meneur au sein de son équipe avec 36 points, soit 13 buts et 23 aides en 21 matchs.

À la ligne bleue, l’espoir des Ducks d’Anaheim Olen Zellweger des Silvertips d’Everett a apporté du punch à l’attaque avec neuf points (un but et huit aides) en quatre matchs. Dans la victoire de 8-2 contre Tri-City vendredi, Zellweger a offert une performance digne de la première étoile alors qu’il a noirci la feuille de pointage cinq fois (un but et quatre aides). Le joueur de 18 ans, originaire de Fort Saskatchewan en Alberta, a offert de solides performances cette saison, récoltant sept buts et 20 aides en 21 matchs, ce qui le place à un point du premier rang des pointeurs de son équipe.

Toujours en défensive, on retrouve l’arrière des Frontenacs de Kingston Jake Murray, qui a inscrit un but et six aides pour sept points en trois matchs. Il a amassé au moins un point à chacune de ses cinq dernières parties, dont une sortie de trois aides dimanche dans un gain de 5 à 1 contre Ottawa. Avec 17 points en 22 matchs, le joueur de 19 ans originaire d’Oakville en Ontario est le meneur chez les défenseurs de son équipe dans la colonne des points.

Devant le filet, Leevi Merilainen des Frontenacs de Kingston a signé la victoire à deux reprises, réussissant un total de 48 arrêts sur 49 tirs. Le gardien finlandais, né en 2002, a offert sa meilleure performance de la semaine vendredi face à Oshawa, ayant repoussé les 28 tirs dirigés contre lui pour l’emporter 5 à 0 et enregistrer le premier jeu blanc de sa carrière. L’espoir prometteur des Sénateurs d’Ottawa a par la suite reçu le titre de Gardien de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Cette saison, Merilainen l’a emporté à 12 de ses 19 sorties, affichant un taux d’efficacité de .897 et une moyenne de buts alloués de 3,10.