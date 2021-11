L’Équipe de la semaine dans la LCH (25 au 31 octobre 2021)

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la quatrième édition de l’Équipe de la semaine dans la LCH pour la saison régulière 2021-2022, choisie en se fondant sur les performances individuelles qui ont été observées du 25 au 31 octobre.

Celui qui mène à l’attaque est le joueur de centre des Cataractes de Shawinigan Xavier Bourgault, qui a complété la semaine avec 10 points, dont trois buts et sept mentions d’aide en trois matchs. La meilleure performance de Bourgault a eu lieu samedi face à Blainville-Boisbriand, alors qu’il a fini la soirée avec un but et quatre aides pour cinq points, en route vers un gain de 8 à 5 et l’obtention de la troisième étoile. Le joueur de 19 ans originaire de L’Islet, au Québec, et choix de premier tour des Oilers d’Edmonton, mène actuellement les pointeurs de la LHJMQ avec 24 points en 12 matchs et a récemment été nommé joueur de la semaine de la LHJMQ.

Toujours à l’avant, on retrouve l’ailier droit des Cataractes de Shawinigan Olivier Nadeau, qui, après avoir été tenu à l’écart de la feuille de pointage jeudi face à Québec, a ébloui deux soirs plus tard contre Blainville-Boisbriand quand il a trouvé le fond du filet quatre fois et a ajouté trois mentions d’aide pour inscrire un sommet personnel de sept points. Choix de quatrième tour des Sabres de Buffalo en 2021, le joueur de 18 ans originaire de Lac-Etchemin, au Québec, occupe le deuxième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 21 points en 12 matchs.

Celui qui complète le groupe est le joueur de centre des Petes de Peterborough Tucker Robertson, qui a conclu la semaine avec deux buts et trois aides pour cinq points, portant son total de la saison à quatre matchs d’au moins un point. Récoltant la première étoile deux fois de suite face à Hamilton et Niagara, Robertson a aussi reçu le titre de joueur de la semaine de la Ligue de l’Ontario. Menant les Petes avec 16 points en neuf parties, Robertson a aussi vu sa moyenne de 1,78 point par match le placer au deuxième rang de la ligue. Originaire de Toronto âgé de 18 ans, Robertson a récemment été listé comme joueur à surveiller par la Centrale de recrutement en vue du Repêchage de la LNH en 2022.

Meneur à la ligne bleue, le défenseur des Colts de Barrie Brandt Clarke a récolté six points, soit trois buts et trois aides en trois parties. Choix de premier tour des Kings de Los Angeles au Repêchage de la LNH en 2021, Clarke y est allé d’une performance dominante dans un gain de 7 à 3 jeudi face à ses rivaux de Sudbury, finissant avec un but et deux aides, ce qui l’a mené vers les honneurs de la deuxième étoile. Originaire de Nepean, en Ontario, et âgé de 18 ans, Clarke mène actuellement les Colts au pointage avec 12 points en huit matchs.

Toujours à la ligne bleue, on retrouve le défenseur des Pats de Regina Ryker Evans, qui a récolté quatre points, soit un but et trois aides en deux matchs. Après avoir été écarté de la feuille de pointage vendredi face à Swift Current, l’espoir du Kraken de Seattle s’est repris face aux Broncos quand il a mené son équipe avec une performance de quatre points et le titre de joueur de la semaine de la Ligue de l’Ouest. Joueur de 19 ans originaire de Calgary, Evans se retrouve à égalité chez les pointeurs des Pats avec 12 points en 11 matchs.

Dans le demi-cercle, le gardien des Generals d’Oshawa Patrick Leaver a aligné deux solides performances au cours desquelles il a signé deux victoires et réussi un total de 82 arrêts. Après avoir réalisé un sommet cette saison avec 44 arrêts face à North Bay jeudi, Leaver a enchaîné avec cette performance le lendemain alors qu’il a repoussé 38 tirs face à Sudbury pour enregistrer le premier jeu blanc de sa carrière. En raison de ses efforts, Leaver a reçu le titre de gardien de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Joueur de 18 ans originaire de Perth, en Ontario, Leaver a disputé neuf rencontres cette saison, enregistrant cinq victoires avec un taux d’efficacité de .925 et une moyenne de buts alloués de 2,49.