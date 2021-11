L’Équipe de la semaine dans la LCH (22 au 28 novembre)

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la huitième édition de l’Équipe de la semaine dans la LCH pour la saison régulière 2021-2022, choisie en se fondant sur les performances individuelles qui ont été observées du 22 au 28 novembre.

L’ailier gauche Sean Tschirgerl des Hitmen de Calgary est notre premier de classe à l’attaque cette semaine après avoir accumulé huit points, soit quatre buts et quatre passes dans une paire de rencontres. La meilleure sortie de la semaine de Tschigerl est survenue samedi contre Saskatoon quand il a réussi son deuxième tour du chapeau en carrière et il a ajouté une passe en route vers un gain de 7-0 au terme duquel il a été choisi première étoile du match. Pour ses efforts, l’athlète de 18 ans originaire de Whitecourt, en Alberta a plus tard reçu le titre de Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Choix de cinquième tour des Ducks d’Anaheim en 2021, Tschigerl a amassé 23 points, soit 12 buts et 11 passes en 18 matchs cette saison.

Toujours à l’attaque, le vétéran ailier gauche Samuel Johnson des Huskies de Rouyn-Noranda a aussi amassé huit points, soit un but et sept passes en trois matchs. Au Cap Breton dimanche, le joueur originaire de Carleton au Québec a dominé en préparant cinq buts pour conduire les Huskies à un gain de 6 à 4 sur les Eagles. Il a été nommé première étoile de cette rencontre et Joueur de la semaine dans la LHJMQ. Cette saison, Johnson a inscrit six buts et 16 passes pour 22 points en 17 rencontres.

Le troisième attaquant honoré cette semaine est le choix de premier tour des Rangers de New York Brennan Othmann des Firebirds de Flint, auteur d’un but et six passes pour sept points en trois matchs la semaine dernière. Contre Sarnia samedi, l’ailier gauche né en 2003 a trouvé le fond du filet une fois et a ajouté deux passes pour son deuxième match consécutif de trois points, ce qui lui a valu la première étoile de la rencontre remportée 4 à 3. Othmann a plus tard été nommé Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Après 17 matchs, le joueur originaire de Pickering en Ontario mène les Firebirds avec 14 buts et 13 passes pour 27 points.

À la ligne bleue, l’espoir des Maple Leafs de Toronto William Villeneuve des Sea Dogs de Saint John a impressionné avec une récolte de cinq points en deux rencontres, notamment dans une victoire de 9-2 jeudi sur Rouyn-Noranda où il a marqué un but et deux passes. Défenseur moderne qui déplace bien la rondelle, le joueur de 19 ans originaire de Sherbrooke au Québec a amassé deux buts et 15 passes pour 17 points en 20 sorties.

L’autre défenseur honoré cette semaine est le vétéran Miguel Tourigny de l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui a amassé quatre buts et une passe pour cinq points en trois matchs. Actuellement engagé sur une séquence de 10 matchs avec au moins un point, il a notamment marqué deux fois dans la victoire de 7-1 au Cap-Breton vendredi, inscrivant notamment le but de la victoire en plus d’ajouter une passe pour être choisi première étoile du match. Originaire de Victoriaville au Québec, Tourigny mène actuellement l’Armada avec une récolte de 32 points, soit 16 buts et 16 passes en 22 sorties.

Entre les poteaux, le gardien Mason Beaupit des Chiefs de Spokane a affiché un bilan de 1-0-0-1 en deux matchs, où il a accumulé 59 arrêts dans une série aller-retour contre Kelowna. Sa meilleure performance de la semaine remonte à vendredi quand l’espoir du Repêchage de la LNH en 2022 a repoussé 36 tirs, égalisant son sommet à ce chapitre cette saison. Pour ses efforts, Beaupit a plus tard été nommé gardien de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Joueur de 18 ans originaire de Surrey en Colombie-Britannique, Beaupit a disputé 12 matchs depuis le début de la campagne, signant trois victoires assorties d’une moyenne de buts alloués de .907 et d’une moyenne de buts alloués de 2,98.