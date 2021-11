L’Équipe de la semaine dans la LCH (1er au 7 novembre, 2021)

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la cinquième édition de l’Équipe de la semaine dans la LCH pour la saison régulière 2021-2022, choisie en se fondant sur les performances individuelles qui ont été observées du 1er au 7 novembre.

Le meneur chez les attaquants est le joueur de centre des Frontenacs de Kingston et espoir en vue du Repêchage de la LNH de 2022 Shane Wright, qui a amassé huit points, soit trois buts et cinq mentions d’aide en trois matchs. Face à Peterborough dimanche, le joueur de 17 ans originaire de Burlington, en Ontario, a fini sa journée de travail avec un sommet cette saison de quatre aides, ce qui porte son total à 16 points en 11 rencontres et qui l’a aidé à récolter les honneurs de Joueur de la semaine de la Ligue de l’Ontario.

Toujours à l’avant, on retrouve l’espoir en vue du Repêchage de la LNH en 2022 et meilleur pointeur des Broncos de Swift Current, soit le joueur de centre Mathew Ward, qui a conclu la semaine avec trois buts et quatre aides pour sept points en trois sorties. La meilleure performance de la semaine de Ward est survenue samedi dans un gain de 7 à 2 face à Lethbridge, alors qu’il a porté à quatre sa série de matchs avec au moins un point, avec deux buts et deux aides, en route vers la première étoile de la rencontre. Pour ses efforts, le joueur de 17 ans originaire de Kamloops, en Colombie-Britannique, a aussi été nommé Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ouest.

Pour compléter les honneurs chez les attaquants, on retrouve l’ailier gauche des Voltigeurs de Drummondville Justin Côté, qui a récolté deux buts et cinq aides en trois matchs. Face à Blainville-Boisbriand vendredi, l’attaquant qui sera admissible au Repêchage de la LNH en 2022 a ébloui avec un sommet personnel de cinq points, ce qui l’a aidé à être nommé Joueur de la semaine dans la LHJMQ. Le joueur de 17 ans, originaire de Salaberry-de-Valleyfield, au Québec, mène actuellement les pointeurs des Voltigeurs, avec 19 points en 15 matchs.

À la ligne bleue, le défenseur de l’Armada de Blainville-Boisbriand Miguel Tourigny mérite sa deuxième présence au sein de l’Équipe de la semaine de la LCH cette saison en amassant cinq points, soit quatre buts et une aide en deux rencontres. Face à Drummondville vendredi, le Victoriavillois de 19 ans a fini la soirée avec un sommet cette saison de quatre points, alors qu’il a notamment inscrit un tour du chapeau dans un deuxième match de suite. En tout, en 15 matchs, Tourigny a amassé 22 points, ce qui le place au premier rang des pointeurs de l’équipe et au sommet chez les défenseurs de la ligue.

Toujours en défensive, on retrouve l’arrière des Warriors de Moose Jaw Denton Mateychuk, qui a inscrit deux buts et trois aides pour cinq points en trois parties cette semaine. Par deux fois, Mateychuk a connu un match de plus d’un point, soit contre Regina et Medicine Hat. Cela l’a aidé à porter son total à 13 points cette saison, en autant de matchs. Originaire de Dominion City, au Manitoba, et âgé de 17 ans, Mateychuk devrait être un choix de premier tour au prochain Repêchage de la LNH.

Devant le filet, l’espoir des Rangers de New York Dylan Garand des Blazers de Kamloops a été quasi imbattable en deux sorties, repoussant 49 des 50 tirs face à Portland et Victoria. Face aux Royals vendredi, Garand a stoppé les 22 lancers pour signer son deuxième jeu blanc de la saison et le 10e de sa carrière. Cette performance l’a aidé à récolter les honneurs de Gardien de but de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Âgé de 19 ans, le cerbère originaire de Victoria affiche un bilan de 9-1-0-0 cette saison, avec un taux d’efficacité de .925 et une moyenne de buts alloués de 1,91.