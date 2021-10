L’Équipe de la semaine dans la LCH (18 au 24 octobre, 2021)

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la troisième édition de l’Équipe de la semaine dans la LCH pour la saison régulière 2021-2022, choisie en se fondant sur les performances individuelles qui ont été observées du 18 au 24 octobre.

Le meneur chez les attaquants est le choix des Flames de Calgary et joueur de centre des Greyhounds de Sault Ste. Marie Rory Kerins, qui a conclu la semaine avec 10 points, soit cinq buts et cinq aides, en trois matchs. Face à l’équipe de North Bay vendredi, le joueur de 19 ans originaire de Caledon, en Ontario, a connu un sommet personnel avec une soirée de six points, dont son premier tour du chapeau en carrière. En tout, Kerins a récolté 14 points cette saison, ce qui le place au sommet des pointeurs de la ligue. Pour ses performances, Kerins a aussi reçu le titre de joueur de la semaine de la Ligue de l’Ontario.

Toujours à l’attaque, on retrouve l’espoir des Sharks de San Jose et ailier droit des IceDogs de Niagara Danil Gushchin, qui a impressionné avec cinq buts et quatre aides pour neuf points en trois matchs. À sa première saison avec les IceDogs, Gushchin y est allé de la meilleure performance de la semaine jeudi contre Barrie quand il a inscrit cinq points, dont son premier tour du chapeau en carrière, en route vers un gain de 8 à 5 des siens et le titre de première étoile de la rencontre. Quatrième choix au total au Repêchage international de la LCH en 2020, le Russe de 19 ans mène actuellement la formation de Niagara au chapitre des points avec 10 points en sept matchs.

Pour compléter les rangs des attaquants, on retrouve l’espoir des Blackhawks de Chicago et ailier gauche des Oil Kings d’Edmonton Jalen Luypen, qui a conclu la semaine avec sept points, soit deux buts et cinq aides, en deux parties. La meilleure performance de Luypen a eu lieu vendredi contre Brandon quand il a réussi un sommet cette saison avec quatre points, soit deux buts et deux aides, pour récolter la première étoile du match dans un gain de 9 à 2. Luypen est maintenant le meilleur pointeur de son équipe avec huit points. Pour souligner ses efforts, le joueur de 19 ans originaire de Kelowna, en Colombie-Britannique, a aussi reçu le titre de joueur de la semaine de la Ligue de l’Ouest.

À l’honneur à la ligne bleue, on retrouve l’espoir des Golden Knights de Vegas et défenseur des Islanders de Charlottetown Lukas Cormier, qui a récolté quatre buts et quatre aides pour huit points en trois parties. La semaine de Cormier a été soulignée par une performance de deux buts et deux aides dans une victoire de 7 à 5 contre Val-d’Or dimanche, alors qu’il a entre autres marqué le but gagnant et reçu le titre de première étoile. Occupant le troisième rang au chapitre des pointeurs avec 12 points en 10 matchs, le joueur de 19 ans originaire de Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, a été nommé joueur de la semaine dans la LHJMQ.

Toujours à la ligne bleue, on retrouve le défenseur de 20 ans des IceDogs de Niagara Dakota Betts, qui a impressionné avec six points, soit deux buts et quatre aides en trois matchs, et qui a connu un sommet personnel de quatre points jeudi contre Barrie. Concluant le duel contre les Colts avec deux buts et deux aides, le joueur de 20 ans de Bowmanville, en Ontario, affiche une moyenne d’un point par match cette saison avec sept points en autant de rencontres.

Entre les poteaux, le gardien de 20 ans des Huskies de Rouyn-Noranda Samuel Richard s’est illustré dans la colonne des victoires avec des parties contre Acadie-Bathurst et Moncton. Il a conclu la semaine avec 56 arrêts, un taux d’efficacité de .966 et une moyenne de buts alloués de 0,96. La meilleure performance de Richard est survenue vendredi face au Titan, alors qu’il a repoussé 24 tirs pour son deuxième jeu blanc de suite. Le joueur originaire de Sainte-Catherine, au Québec, a effectué huit présences cette saison, signant quatre victoires.