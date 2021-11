L’Équipe de la semaine dans la LCH (15 au 21 novembre 2021)

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la septième édition de l’Équipe de la semaine dans la LCH pour la saison régulière 2021-2022, choisie en se fondant sur les performances individuelles qui ont été observées du 15 au 22 novembre.

En tête de liste chez les attaquants se trouve le joueur de centre des Petes de Peterborough Tucker Robertson qui, en trois sorties, a récolté 10 points en vertu de quatre buts et six mentions d’aide. Il a notamment connu un match de six points, sa meilleure récolte de la saison, à l’occasion de la victoire de 9-3 signée dimanche à Ottawa. Espoir admissible au Repêchage de la LNH en 2022, le Torontois de 18 ans occupe actuellement le sommet du classement des marqueurs de la Ligue de l’Ontario avec un total de 34 points en 17 matchs.

Le deuxième choix à l’avant est le vétéran ailier droit des Spitfires de Windsor Kyle McDonald, qui a connu une semaine de cinq buts et trois aides pour un total de huit points en trois affrontements, y allant notamment d’une récolte de trois points dans deux matchs d’affilée contre Flint. Dans l’ensemble, après 16 rencontres cette saison, l’athlète d’Ottawa a amassé 19 points, ce qui lui procure le deuxième rang chez les marqueurs de l’équipe et ce qui égale déjà le sommet en carrière qu’il a enregistré en 2019-2020, et ce, en 52 sorties.

Le troisième attaquant retenu est l’espoir des Sharks de San Jose Brandon Coe du Battalion de North Bay, qui a inscrit trois buts et cinq passes pour un total de huit points en trois affrontements. Engagé dans une séquence de huit matchs avec au moins un point, il a notamment amassé trois points dans le duel de dimanche contre Niagara, soit deux buts et une aide en route vers un gain de 7-3 et une sélection à titre de première étoile de la rencontre. Les efforts de Coe lui ont aussi valu d’être nommé joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. En vertu de sa production de 33 points jusqu’ici cette saison, l’ailier droit ontarien originaire d’Ajax n’a qu’un point de retard sur le premier rang des marqueurs dans la Ligue de l’Ontario, qui appartient à Robertson.

À la ligne bleue, l’espoir des Hurricanes de la Caroline Ronan Seeley, des Silvertips d’Everett, a été dominant comme en fait foi sa production de sept points, soit deux buts et cinq mentions d’aide, en quatre sorties. Il a notamment enregistré deux performances de trois points dans des victoires acquises aux dépens de Portland et Spokane, ce qui lui a permis d’être choisi joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Athlète de 19 ans originaire d’Olds, en Alberta, Seeley occupe actuellement la quatrième place chez les marqueurs de son équipe avec une récolte de 17 points en 16 matchs, un total que seulement deux autres arrières dans la ligue surpassent.

L’autre défenseur choisi est l’espoir des Golden Knights de Vegas Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown, qui a enregistré deux buts et trois passes pour un total de cinq points en deux sorties, ce qui lui a permis de prolonger à six une série de matchs avec au moins un point au cours de laquelle il a inscrit 11 points. L’athlète de 19 ans né à Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick a récolté 25 points en 20 affrontements en 2021-2022, ce qui fait qu’il poursuit dans la même veine que l’hiver dernier, quand il a été le meilleur pointeur chez les arrières de la LHJMQ avec une production de 54 points en 39 matchs.

Devant le filet, le gardien de but du Drakkar de Baie-Comeau Olivier Adam a été quasi parfait en deux sorties, lui qui a d’abord repoussé 26 tirs sur un total de 27 dans la victoire de 4-1 signée vendredi contre Drummondville et a ensuite bloqué chacun des 23 tirs dirigés vers lui dans un gain de 5-0 contre le Cap-Breton. Dans l’ensemble, Adam en était à son deuxième jeu blanc en trois sorties et cela lui a valu d’être proclamé joueur de la semaine dans la LHJMQ. Le Drummondvillois de 19 ans a enregistré quatre victoires cette saison et il affiche un taux d’arrêts de .914 avec une moyenne de buts alloués par match de 2,60 en 13 rencontres.