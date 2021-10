L’Équipe de la semaine dans la LCH (11 au 17 octobre 2021)

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la deuxième édition de l’Équipe de la semaine dans la LCH pour la saison régulière 2021-2022, choisie en se fondant sur les performances individuelles qui ont été observées du 11 au 17 octobre.

Menant la charge chez les attaquants, l’ailier droit de 21 ans des Saguenéens de Chicoutimi, Félix Lafrance, a inscrit huit points, dont six buts et deux passes, en trois rencontres. Le tout mis en valeur par la récolte de son deuxième tour du chapeau en carrière, samedi dernier, face à Sherbrooke alors qu’il a inscrit les trois buts des siens dans une défaite de 5-3. Grâce à ses efforts, le patineur originaire de Saint-Eustache au Québec a été sélectionné à titre de Joueur de la semaine dans la LHJMQ.

Toujours chez les attaquants, l’ailier gauche du Phoenix de Sherbrooke, Joshua Roy, un espoir des Canadiens de Montréal, a complété la semaine avec un cumulatif de trois buts et cinq passes pour un total de huit points en trois rencontres. Roy a connu sa meilleure performance vendredi soir face à Baie-Comeau alors qu’il avait établi un sommet personnel cette saison en amassant quatre points, en plus d’être choisi à titre de première étoile de la rencontre. Sélectionné au premier rang du Repêchage de la LHJMQ 2019, le joueur de 18 ans originaire de Saint-Georges-de-Beauce au Québec a inscrit au moins un point dans six des sept rencontres de son équipe cette saison, lui permettant de se hisser au premier rang de la ligue au chapitre des points.

Complétant le trio d’attaquants, le centre des Blades de Saskatoon, Tristen Robins, un espoir des Sharks de San Jose, a récolté deux buts et six passes pour un total de huit points en trois rencontres. Avec 13 points cette saison, Robins mène tous les joueurs de la Ligue de l’Ouest à ce chapitre, notamment avec cinq rencontres où il a amassé plus d’un point. Âgé de 19 ans, l’athlète originaire de Clear Lake au Manitoba a connu sa meilleure rencontre de la semaine, mercredi, dans un duel qui s’était décidé en prolongation face à Brandon au cours de laquelle il a amassé un but et deux passes. Cette performance lui a valu le titre de deuxième étoile de la rencontre et, ultimement, le titre de Joueur de la semaine dans Ligue de l’Ouest.

À la défensive, le porte-couleurs des Eagles du Cap-Breton, Jérémy Langlois, a impressionné avec une récolte de six points, dont deux buts et quatre passes, en quatre rencontres. Actuellement engagé dans une séquence de six matchs consécutifs avec au moins un point, le défenseur émergent a connu une bonne performance vendredi contre Saint John alors qu’il a récolté une passe en première période, en plus de trouver le fond du filet en deuxième période, dans une éventuelle victoire de 5-4 en tirs de barrage. Âgé de 18 ans et originaire de la ville de Québec, Langlois est admissible au Repêchage de la LNH en 2022.

Toujours à la ligne bleue, le défenseur de 21 ans Andrew Perrott de l’Attack d’Owen Sound, qui en a épaté plusieurs en deux rencontres amassant cinq points, notamment un but et quatre passes. Samedi, face aux Greyhounds de Sault-Ste. Marie, Perrott a établi un sommet personnel en inscrivant trois points en une seule rencontre, ce qui lui a valu le titre de première étoile de la rencontre. Originaire de l’Ohio, Perrott mène l’Attack dans la colonne des pointeurs avec une récolte de six points en quatre matchs.

Devant le filet, le gardien du Titan d’Acadie-Bathurst, Jan Bednar, un espoir des Red Wings de Detroit a été dominant en deux rencontres, remportant des victoires contre le Cap-Breton et Charlottetown pour aider son équipe à demeurer invaincue en temps régulier cette saison. En tout et partout, le joueur de 19 ans originaire de la République tchèque a conclu la semaine avec une moyenne de buts alloués de 1,93 et un pourcentage d’arrêts de .942, notamment avec une performance de 39 arrêts contre les Islanders où il a été sélectionné comme deuxième étoile de la rencontre.