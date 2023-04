Le Trophée Émile-Bouchard remis à Luneau des Olympiques

Le défenseur Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau a été élu le récipiendaire du Trophée Émile-Bouchard de la saison 2022-2023.

Renommée en l’honneur de l’ancien des Canadiens de Montréal et membre du Temple de la renommée du hockey, Émile «Butch» Bouchard, qui a connu une étincelante carrière dans la LNH de 1941 à 1956, cette récompense souligne le Défenseur de l’année du circuit. Parmi les anciens récipiendaires, nous retrouvons de grandes pointures défensives telles que Kristopher Letang, Samuel Girard et Thomas Chabot.

Le tout premier choix du Repêchage LHJMQ de 2020, Luneau a connu une saison du tonnerre, doublant sa production offensive de la saison dernière. Sa contribution a été cruciale pour aider les Olympiques de Gatineau à décrocher une place dans le Top-4 du classement général du circuit.

Le Victoriavillois d’origine a connu une impressionnante saison de 83 points (20 buts, 63 passes), finissant au premier échelon de la ligue pour les points parmi les défenseurs. L’espoir des Ducks d’Anaheim a également affiché un remarquable différentiel de +49, en plus de ses deux buts gagnants et de ses six filets sur les unités spéciales.

Les autres finalistes étaient Tyson Hinds (Défenseur défensif de l’année) du Phœnix de Sherbrooke et Frédéric Brunet des Tigres de Victoriaville.