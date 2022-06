Le Titan nomme Jason Clarke comme nouveau directeur général de l’équipe

Nous sommes heureux d’annoncer que Jason Clarke a été nommé le nouveau Directeur Général du Titan d’Acadie-Bathurst. Clarke fut nommé directeur général et entraîneur-chef du Titan pour un mandat de deux ans.

La saison dernière de la LHJMQ a marqué la première saison de Clarke avec Bathurst. Il s’est joint au Titan en provenance des Cataractes de Shawinigan, où il a commencé la saison 2021-2022 en tant qu’entraîneur adjoint. Il a été nommé entraîneur-chef du Titan à la fin novembre et, sous sa direction, a mené l’équipe au deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe du Président 2022 et à une sixième place (affichant une fiche de 40-22-3-3 pour 86 points) au total pendant la saison régulière.

Avant sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Clarke a été propriétaire, directeur général et entraîneur-chef des Canadiens de Carleton Place de la Ligue de hockey du Canada central. Clarke a remporté l’entraîneur de l’année et le directeur général de l’année à trois reprises avec les Canadiens. Entre 2014 et 2017, les Canadiens ont remporté la Coupe Bogart à quatre reprises et entre 2014 et 2016, ils ont remporté la Coupe Fred Page à trois reprises et se sont qualifiés pour le championnat national junior A trois années de suite.

« Nous sommes heureux de voir Jason Clarke prendre les rênes en tant que directeur général de l’équipe. Nous sommes chanceux de ne pas avoir eu à passer par une recherche prolongée pour trouver une personne qualifiée qui comprenait notre organisation. »

– Serge Theriault, président du Titan

« Je tiens à remercier les propriétaires pour cette formidable opportunité. Les gens de Bathurst ont fait en sorte que ma famille et moi nous sentions les bienvenus et fassions partie de la communauté depuis le premier jour. Nous sommes très heureux de nous sentir chez nous à Bathurst. J’ai de très gros souliers à remplir pour remplacer Sly Couturier. Il a laissé cette équipe dans une très bonne position et ce sera mon travail de continuer à faire avancer cette franchise. Cette communauté aime cette équipe de hockey et, en tant que franchise, nous devons la rendre fière de la façon dont nous nous comportons sur et en dehors de la glace. »

– Jason Clarke, directeur général et entraîneur-chef du Titan