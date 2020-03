Le Titan et les Mooseheads disent au revoir à de talentueux joueurs de 20 ans

La fin prématurée de la saison régulière 2019-2020 de la LHJMQ veut dire que deux équipes ont déjà disputé leurs derniers matchs. Malheureusement, cela veut aussi dire que six talentueux vétérans ont aussi vu leur carrière junior abruptement prendre fin.

Malgré le fait qu’ils n’ont pu se qualifier pour les séries de la Coupe du Président, les membres du Titan d’Acadie-Bathurst ont tout de même vu une amélioration de 12 points par rapport à leur prestation de 2018-2019. Menant la charge à la ligne bleue était le capitaine de l’équipe, Yan Aucoin. Obtenu de Baie-Comeau durant la saison morte, le natif de l’Étang-du-Nord a complété sa carrière de 335 matchs dans la LHJMQ en obtenant des sommets personnels au niveau des buts (10) et des points (32).

Le Titan a signé 12 victoires cette année et elles ont tous été obtenues par le gardien Tristan Bérubé. Le vétéran de quatre saisons originaire de La Pocatière, acquis de l’Océanic de Rimouski durant le camp d’entraînement, a terminé sa dernière campagne dans le circuit Courteau avec une moyenne de buts alloués de 3.56 et un pourcentage d’arrêts de .903%. Sa présence entre les poteaux a permis à son club de demeurer compétitif dans plusieurs matchs cette saison. L’ancien partant des Olympiques de Gatineau retournera dans cette région la saison prochaine puisqu’il sera un membre des Gee Gees de l’Université d’Ottawa.

Le dernier vétéran à s’être joint au Titan est arrivé en provenance des Voltigeurs de Drummondville au mois de novembre. Rémy Anglehart a complété sa quatrième saison complète dans la LHJMQ a atteignant le plateau des 20 buts pour une première fois et en menant le Titan en points. Au total, le produit de Port-Daniel a amassé 29 buts et 54 points en 64 matchs avec ses deux clubs. Il quittera la ligue après avoir joué un important rôle durant deux longs parcours en séries, avec Drummondville (demi-finalistes en 2019) et avec Blainville-Boisbriand (finalistes de la Coupe de Président en 2018). Anglehart visera à retourner en séries avec l’équipe aspirante des Aigles Bleus de l’Université de Moncton l’an prochain.

Les Mooseheads de Halifax ont mis quelque chose au clair durant la saison 2019-2020 et c’est que l’accent est mis sur leur futur. Par contre, cette jeune formation était balancée par un trio de fiables vétérans, incluant le joueur de centre D’Artagnan Joly. Halifax était le quatrième arrêt de la carrière junior du natif de Gatineau, lui qui a été acquis de Rimouski en décembre dernier. Un espoir des Flames de Calgary, Joly a complété sa quatrième saison complète dans le circuit avec 31 points en 35 matchs, incluant une récolte de 19 points à ses 16 dernières sorties.

La journée avant d’acquérir Joly, les Mooseheads avaient accueilli Kevin Gursoy au sein de leur formation. Le produit de Windsor, en Ontario, a fait ses débuts dans la ligue en tant qu’agent libre invité par les Sea Dogs de Saint John en 2017. Il s’était ensuite rendu du côté de Charlottetown, et puis à Halifax, où Gursoy a obtenu 30 points en autant de matchs avec les Mooseheads pour lui permettre de mener l’équipe avec un sommet personnel de 56 points à sa dernière saison dans la LHJMQ.

L’équipe a aussi ramené un visage familier à la date limite des transactions lorsque le défenseur Denis Toner a signé une entente pour le reste de la campagne. Le natif de Saint-André, au Nouveau-Brunswick, avait connu un superbe camp d’entraînement en 2018 pour éventuellement se mériter un poste au sein de la formation des Mooseheads qui accueillait la Coupe Memorial. Après avoir passé la première moitié de la saison avec les Rapids de Grand Falls de la MHL, Toner est retourné à Halifax pour y amasser sept points en 26 matchs. Le prochain chapitre de sa carrière d’hockeyeur le mènera vers la AUS, où il portera les couleurs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton en 2020-2021.

La LHJMQ aimerait remercier chacun de ces joueurs pour tout leur travail et efforts au cours de leur carrière dans la ligue et leur souhaite le meilleur dans leurs projets futurs.