Le Titan embauche Gordie Dwyer comme Entraîneur-chef et Directeur Général

Le Titan d’Acadie-Bathurst est très heureux d’annoncer l’embauche de Gordie Dwyer comme nouveau Directeur général et entraîneur-chef. Dwyer a accepté un contrat de quatre ans avec le Titan.

Originaire de Dalhousie, le Néo-Brunswickois était auparavant l’entraîneur-chef des Sea Dogs de Saint John pour la saison régulière 2021-22. Au cours de la dernière saison, Dwyer a mené l’équipe de »Port City » à une impressionnante fiche de 47-17-1-3, terminant troisième au classement général de la ligue et deuxième dans la division Maritimes.

Sa carrière d’entraîneur comprend, entre autres, celle d’entraîneur-chef du Medvescak Zagreb et du Dinamo Minsk de la KHL et des Islanders de Charlottetown de la LHJMQ. Dwyer a également travaillé sur de multiples affectations avec Hockey Canada, comme lors de la conquête d’une médaille d’or au Championnat du monde U18 de 2021 et un championnat de la Coupe Spengler.

En tant que joueur, Dwyer a remporté une Coupe du Président en 1995 avec les Olympiques de Hull et a ensuite joué cinq saisons dans la LNH avec les Rangers de New York, le Lightning de Tampa Bay et les Canadiens de Montréal.

« Je suis honoré et excité par l’opportunité qui m’est présentée de diriger le Titan d’Acadie-Bathurst. Je suis ravi de me joindre à l’organisation et à la communauté d’Acadie-Bathurst et j’ai hâte de participer à un camp d’entraînement compétitif « , a déclaré M. Dwyer.

Le Titan tiendra une conférence de presse la semaine du 15 août avec Dwyer. D’autres informations seront annoncées dans les prochains jours.