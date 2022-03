Le Sport Universitaire de l’Atlantique remet un trophée à l’ancien des Islanders Matthew Welsh

La semaine dernière, le Sport Universitaire de l’Atlantique (SUA) a annoncé les lauréats des principaux prix de hockey masculin pour la saison régulière 2021-2022, ainsi que les différentes formations d’étoiles, sélectionnés par les sept entraîneurs en chef de la conférence.

L’ancien gardien de but des Islanders de Charlottetown, Matthew Welsh, a été récompensé pour les mêmes raisons pourquoi il est devenu un modèle à suivre dans la LHJMQ ; pour son énorme implication communautaire. Le Joueur-étudiant de l’année de la Ligue en 2019 a toujours été connu pour sa superbe personnalité en dehors de la glace.

Maintenant qu’il a disputé une première saison au niveau U Sports, il est agréable de constater que Welsh prend encore le temps de s’impliquer dans sa nouvelle communauté et continue de montrer les valeurs qui font de lui une source d’inspiration.

_

PRIX DU SERVICE COMMUNAUTAIRE ATHLÈTE-ÉTUDIANT (Le Prix Godfrey) : Matt Welsh, Université Saint Mary’s

Le lauréat du prix Godfrey 2021-2022 pour le service communautaire des étudiants-athlètes et le candidat du SUA pour le prestigieux prix Dr Randy Gregg est Matt Welsh des Huskies de Saint Mary’s.

Nommé en l’honneur du Dr Bill Godfrey, ce prix est décerné chaque année au joueur qui représente le mieux l’esprit du hockey intercollégial par son leadership sur et en dehors de la glace et par sa conduite tout au long de la saison.

Gardien de but de première année originaire de Halifax, en Nouvelle-Écosse, Welsh est un joueur-ambassadeur pour Hockey Gives Blood, une organisation qui fait la promotion du don de sang, de plasma et de cellules souches en partenariat avec la Société canadienne du sang. Dans le cadre de ce rôle bénévole, il aide à organiser des collectes de sang et sensibilise les gens à l’organisation et à sa mission. En 2020, Welsh a reçu le prix honorifique Dayna Brons, qui récompense une personne de la communauté du hockey qui fait preuve d’un dévouement exceptionnel envers les patients qui ont besoin de sang et de cellules souches au Canada.

Welsh entretient également une relation étroite avec la Fondation Rêves d’Enfants, prenant le temps de faire visiter les installations de son équipe à de jeunes survivants du cancer. L’entraîneur-chef de Saint Mary’s, Tyler Naugler, le qualifie de « modèle exceptionnel pour tous les jeunes avec lesquels il entre en contact ».

Les jours de congé, on peut trouver Welsh en train de partager sa passion et son expertise avec la prochaine génération de gardiens de but en Nouvelle-Écosse en tant qu’entraîneur bénévole au hockey mineur. Un étudiant en commerce qui vise à obtenir une maîtrise, il a été reconnu pour ses succès scolaires et fait partie des étoiles académiques canadiennes.

Welsh est le premier joueur des Huskies de Saint Mary’s à recevoir le prix Godfrey depuis Marc Rancourt en 2008-2009. Il devient maintenant le candidat du SUA pour le prix Dr Randy Gregg.

_

En plus du prix de Welsh, d’autres anciens de la LHJMQ ont été reconnus pour leur travail exceptionnel cette saison en se retrouvant sur la première et deuxième formation d’étoiles, ainsi que sur l’équipe d’étoiles des recrues du SUA en 2021-2022.

Les noms des anciens joueurs de la LHJMQ qui ont été sélectionnés sont indiqués en gras ci-dessous.

Première équipe d’étoiles

G – Reilly Pickard, Dalhousie (3e année, Halifax, N.-É.)

D – Justin MacPherson, Saint Mary’s (1re année, East Gwillimbury, ON)

D – Santino Centorame, STFX (4e année, Mississauga, ON)

A – Liam Hawel, STFX (1ère année, Arnprior, ON)

A – Matthew Struthers, STFX (1ère année, Milton, ON)

A – Austen Keating, UNB (1ère année, Guelph, ON)

Deuxième équipe d’étoiles

G – Rylan Parenteau, UNB (4e année, Saskatoon, SK)

D – Joe Gatenby, UNB (3e année, Kelowna, C.-B.)

D – Adam McCormick, UNB (1ère année, Waterville, N.-B.)

A – Nathaël Roy, Moncton (1ère année, Lévis, QC)

A – Troy Lajeunesse, UPEI (3e année, Niagara Falls, ON)

A – Samuel Dove-McFalls, UNB (3e année, Montréal, QC)

Équipe d’étoiles des recrues

G – Émile Samson, Moncton (1ère année, Lévis, QC)

D – Justin MacPherson, Saint Mary’s (1ère année, East Gwillimbury, ON)

D – Adam McCormick, UNB (Waterville, N.-B.)

A – Liam Hawel, STFX (1ère année, Arnprior, ON)

A – Matthew Struthers, STFX (1ère année, Milton, ON)

A – Austen Keating, UNB (1ère année, Guelph, ON)

(SOURCE: Atlantic University Sports)