Le Repêchage LHJMQ 2022 présenté par Fenplast

C’est ce soir que se tiendra la première ronde de la Séance de sélection 2022 présentée par Fenplast! Le tout sera diffusé en direct de la chaîne YouTube officielle de la LHJMQ dès 18h30 HE.

Les rondes 2 à 14 de la Séance de sélection se tiendront demain, le mardi 5 juillet, à compter de 9h am. Vous pourrez suivre les résultats de ces rondes via le site web de la LHJMQ ou via le compte Twitter de la Ligue.

En attendant le début du repêchage, voici quelques liens utiles à consulter et/ou conserver:

LISTE FINALE DE LA CSR

ORDRE DE SÉLECTION

CHAÎNE YOUTUBE LHJMQ