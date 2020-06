Le Repêchage international de la LCH 2020 se déroulera le mardi 30 juin

Toronto (Ontario) – La Ligue canadienne de hockey a annoncé les détails aujourd’hui entourant la tenue de la 29e édition annuelle du Repêchage international de la LCH qui se déroulera le mardi 30 juin 2020 à compter de 11 h (HE).

Cette séance de sélection qui compte deux tours se déroulera en ligne et l’ordre des choix a été déterminé en utilisant l’ordre inverse du classement final de la saison régulière 2019-2020 de chaque ligue de la LCH, respectant une rotation des circuits. Ainsi donc, le Battalion de North Bay de la Ligue de l’Ontario détiendra le premier choix, suivi par le Titan d’Acadie-Bathurst de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et par les Broncos de Swift Current de la Ligue de l’Ouest au troisième rang.

Chaque équipe de la LCH peut compter chaque saison sur un maximum de deux joueurs en uniforme pour les matchs provenant du Repêchage international de la ligue. Les équipes ont jusqu’au jeudi 25 juin à 11 h (HE) pour soumettre leur liste de protection de joueur international en vue de la saison 2020-2021, qui déterminera ensuite combien du nombre maximal de 120 sélections seront faites dans le cadre du Repêchage international de la LCH 2020.

ORDRE ET RÉSULTAT DU REPÊCHAGE INTERNATIONAL DE LA LCH 2020

Au cours de la dernière saison, Marco Rossi, un athlète de 18 ans originaire de Feldkirch en Autriche a mené toute la LCH en amassant 120 points, notamment 39 buts et 81 passes en 56 rencontres à sa deuxième saison dans la Ligue de l’Ontario avec les 67’s d’Ottawa. Le joueur réclamé au 18e rang au Repêchage international de la LCH en 2018 est aujourd’hui un des meilleurs espoirs de sélection en vue du Repêchage de la LNH 2020, figurant au sixième rang des patineurs nord-américains selon la Centrale de dépistage de la LNH. Les autres anciens choix du Repêchage international de la LCH figurant parmi les meneurs nationaux en 2019-2020 comprennent l’espoir du Wild du Minnesota Alexander Khovanov, un athlète de 20 ans de Kazan, en Russie qui a pris le deuxième rang des marqueurs dans la LHJMQ avec 99 points en 51 matchs, qui a été le deuxième choix du Repêchage international de la LCH en 2017 par les Wildcats de Moncton, ainsi qu’Egor Sokolov, un athlète de 20 ans d’Ekaterinbourg, en Russie qui a été troisième marqueur de la LHJMQ avec 92 points en 52 rencontres après avoir été le 35e choix des Eagles de Cape Breton en 2017. Dans la Ligue de l’Ouest, l’espoir des Capitals de Washington Aliaksei Protas, un athlète de 19 ans de Vitebsk au Belarus a été le 26e choix par les Raiders de Prince Albert en 2018 et il a pris le neuvième rang des marqueurs de ce circuit avec une récolte de 80 points en 58 rencontres.

La saison dernière, pas moins de 81 joueurs ont été réclamés en provenance de 14 pays différents, notamment 17 de la République tchèque. Le groupe était composé de 48 attaquants, 27 défenseurs et six gardiens. Les Broncos ont profité du premier rang pour réclamer le défenseur finlandais Kasper Puutio qui s’aligne maintenant avec les Silvertips d’Everett et qui est un des espoirs en vue du Repêchage de la LNH en 2020. Puutio a été suivi par l’attaquant slovaque Martin Chromiak, réclamé par les Frontenacs de Kingston et par le défenseur suisse Noah Delemont, sélectionné au troisième rang par le Titan.