Le point de vue du Coach | Les éléments clés de l’attaque à cinq

Après avoir abordé les effets des transactions la dernière fois, je présente maintenant aux amateurs un résumé des principaux éléments importants d’un avantage numérique.

Bien que différentes structures soient utilisées par plusieurs entraineurs, celle qui est appelée le « 1-3-1 » demeure la plus courante. Il s’agit d’une structure où l’on voit un seul défenseur à la ligne bleue, un joueur sur chaque aile, un joueur en plein milieu et un cinquième qui se trouve devant le filet.

Certaines équipes utilisent cette structure de façon stable et prévisible en générant continuellement des occasions de marquer pour les mêmes joueurs (Capitals de Washington), tandis que d’autres l’utilisent plutôt pour faire des permutations et du mouvement qui génèrent des ouvertures et des lignes de passes (Penguins de Pittsburgh).

Cela dit, analysons le rôle et les qualités recherchées pour les joueurs de chaque position d’une structure « 1-3-1 » d’attaque à cinq :

Pointe

Il est le quart-arrière de l’avantage numérique. Rôle : Il dirige la circulation. Il offre également du soutien à ses coéquipiers lorsqu’il y a pression dans les coins : il doit se rapprocher de la bande pour offrir une soupape à la pression et permettre une passe indirecte via la rampe.

Il dirige la circulation. Il offre également du soutien à ses coéquipiers lorsqu’il y a pression dans les coins : il doit se rapprocher de la bande pour offrir une soupape à la pression et permettre une passe indirecte via la rampe. Qualités : Il est bon passeur qui peut effectuer des feintes pour déstabiliser les adversaires. Il a un bon tir, ce qui en fait une menace qui doit être adressée par l’adversaire. Cela ouvre de l’espace pour ses autres coéquipiers.

Ailes

Ils sont à la gauche et à la droite du joueur à la pointe, entre la ligne bleue et le haut des cercles. Quoique les deux peuvent être sur leurs côtés naturels, ils sont préférablement de leur côté fort ou, parfois, un est de son côté fort et l’autre de son côté faible (deux gauchers, par exemple). Certaines formations utilisent deux attaquants sur les ailes, alors que d’autres préfèrent un attaquant et un défenseur. Rôle : Lorsqu’ils jouent de leur côté fort, cela leur permet de conserver la rondelle plus loin de leurs adversaires (un droitier à l’aile droite, par exemple) ; ils vont généralement débuter leur attaque près de la ligne bleue afin de bâtir de la vitesse et de foncer vers l’enclave. Lorsqu’ils sont hors-aile, ils sont une menace constante pour un tir sur réception, la passe provenant de la pointe ou de l’autre aile.

Lorsqu’ils jouent de leur côté fort, cela leur permet de conserver la rondelle plus loin de leurs adversaires (un droitier à l’aile droite, par exemple) ; ils vont généralement débuter leur attaque près de la ligne bleue afin de bâtir de la vitesse et de foncer vers l’enclave. Lorsqu’ils sont hors-aile, ils sont une menace constante pour un tir sur réception, la passe provenant de la pointe ou de l’autre aile. Qualités : Ils sont à la fois d’excellents passeurs et/ou d’excellents tireurs. Ils savent utiliser leur force : si c’est le tir, ils vont lancer chaque fois qu’ils peuvent. S’ils sont de bons passeurs, ils tenteront d’être imprévisibles en alternant les choix de jeux et ils reconnaîtront quel est le meilleur jeu disponible.

Milieu (Bumper/Pocket)

Le joueur certainement le plus sous-estimé. Il sert avant tout de soutien pour les quatre autres joueurs. Rôle : Si les ailes sont sous pression, il se rapproche pour créer une ligne de passe vers le milieu de la glace afin de pouvoir rediriger la rondelle vers l’autre aile ou à la pointe. Il est également un deuxième écran pour le gardien lorsque la pointe tire au but. Il peut rediriger une passe ou un tir-passe vers le filet et pourra venir en aide au joueur devant le filet. Dès qu’une rondelle est libre, il doit intervenir rapidement afin de générer des deux-contre-un.

Si les ailes sont sous pression, il se rapproche pour créer une ligne de passe vers le milieu de la glace afin de pouvoir rediriger la rondelle vers l’autre aile ou à la pointe. Il est également un deuxième écran pour le gardien lorsque la pointe tire au but. Il peut rediriger une passe ou un tir-passe vers le filet et pourra venir en aide au joueur devant le filet. Dès qu’une rondelle est libre, il doit intervenir rapidement afin de générer des deux-contre-un. Qualités : Le joueur du milieu doit posséder un excellent sens du jeu afin de s’adapter rapidement. C’est le joueur le plus important pour maintenir la possession du disque. Il doit aussi être en mesure de prendre des tirs de qualités et de gagner ses batailles pour la rondelle. Il arrive que certaines équipes utilisent un défenseur à cette position.

Écran (Screen/Net Front)

Il est constamment près du filet, soit directement devant, soit un peu en retrait pour être une option de passe pour les ailes. Rôle : En plus de déranger le gardien, il est une option de passe pour les ailes s’il est oublié par l’adversaire. Il peut dévier un tir ou prendre les retours. S’il est sur la ligne des buts en recevant la passe, il peut aussi effectuer une passe au joueur du milieu, ou au joueur d’aile qui fonce au filet derrière la défensive (backdoor). Sous pression, il peut se positionner à l’arrière du filet afin de faciliter la transition vers un côté ou l’autre.

En plus de déranger le gardien, il est une option de passe pour les ailes s’il est oublié par l’adversaire. Il peut dévier un tir ou prendre les retours. S’il est sur la ligne des buts en recevant la passe, il peut aussi effectuer une passe au joueur du milieu, ou au joueur d’aile qui fonce au filet derrière la défensive (backdoor). Sous pression, il peut se positionner à l’arrière du filet afin de faciliter la transition vers un côté ou l’autre. Qualités : Les entraîneurs privilégient des joueurs avec un bon gabarit pour déranger le gardien de but adverse, mais on peut aussi retrouver un joueur très doué qui peut créer des chances de marquer tout près du filet. L’écran doit avoir de bonnes mains car il doit récupérer et gérer des rondelles dans un espace restreint, habituellement avec des adversaires sur le dos.

Voilà ce qui en est pour les différents rôles que jouent les joueurs sur cet avantage numérique. Voici maintenant les cinq éléments à avoir (dans l’ordre) afin de s’assurer de posséder une attaque à cinq qui est performante :

La possession : Sinon, l’avantage numérique se passe en défensive. Le mouvement : Il faut des passes rapides et vives pour installer un momentum et faire retraiter le désavantage numérique. L’attaque : Choisir le moment où une belle ouverture se présente. Il est important de ne pas gaspiller la possession de rondelle pour une attaque à faible rendement (comme un tir de loin sans écran, par exemple). Le soutien : Le désavantage numérique veut protéger l’enclave, souvent avec trois ou quatre joueurs, donc le soutien de l’offensive est critique afin de maintenir le surnombre que procure l’attaque à cinq. La transition : Une fois l’attaque effectuée, les retours de lancers essayés, il faut immédiatement retourner à la règle #1.

Bien entendu, les entraîneurs passent énormément de temps à pratiquer et améliorer leur attaque à cinq. Les points expliqués ci-haut ne portent cependant que sur la structure en zone offensive, et uniquement pour un système « 1-3-1 ».

Il existe une multitude d’autres éléments que les équipes pratiquent, revoient et peaufinent constamment. Lors de supériorités numériques, les clubs vont aussi devoir prendre en considération des aspects tels les :

Mises en jeu gagnées ou perdues

Sorties de zone

Entrées de zone

Replis offensifs (regroup, en zone neutre)

Jeux truqués en sur les mises en jeu de zone centrale, ou à la ligne bleue

5-contre-3

4-contre-3

L’analyse de tous ces éléments cependant, ce sera pour un autre jour!