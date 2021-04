Le point de vue du Coach | La préparation aux séries

Cette semaine, j’aborde certains éléments de la préparation des équipes en vue des séries éliminatoires. Ce moment de la saison est, sans contredit, le plus excitant et le plus attendu de tous.

Se préparer en vue des séries est un processus de toute une saison. Les péripéties au fil des mois sont des outils qu’une équipe utilise afin de se préparer à peaker (atteindre un sommet de performance) au bon moment.

Lors de séries éliminatoires habituelles, les deux équipes qui se rendent en finale jouent un peu plus de 20 parties sur une période allant de la fin mars à la mi-mai. C’est donc tout près de 50 jours de séries éliminatoires. En ce sens, il ne faut pas négliger la capacité des équipes de poursuivre leur progression durant cette période. L’équipe championne n’est pas nécessairement celle qui est la meilleure à la fin mars, mais bien celle qui est la meilleure en mai.

Voyons quelques-uns des éléments qui sont importants pour qu’une équipe performe au meilleur de ses capacités :

Technique

Sur ce plan, c’est le travail accompli tout au long de la saison, à compter du camp d’entraînement au mois d’août, qui permet aux équipes d’être prêtes d’un point de vue technique. Les équipes ne décident pas une semaine avant les séries de travailler les tirs sur réception ou la capacité à recevoir une passe vive via la bande, par exemple.

Tactique

De plus en plus, les équipes veulent miser davantage sur l’efficacité de leurs tactiques collectives plutôt que sur leur capacité à contrer celles de l’adversaire. Les deux éléments sont importants, mais encore plus important est l’équilibre entre les deux.

Au niveau de son système de jeu, une équipe pourrait apporter quelques ajustements de dernière minute afin de créer un effet de surprise chez l’adversaire. Par exemple, une nouvelle façon de mettre de la pression en désavantage numérique, une variante de l’attaque massive, un nouveau jeu truqué sur une mise en jeu offensive, etc.

Les tactiques collectives nécessitent des mois de pratique et de séances vidéo avant d’atteindre leur sommet en termes de performance et d’exécution.

Stratégique

Le groupe d’entraîneurs passera des dizaines d’heures à analyser l’adversaire sur vidéo et des rapports de statistiques. De toutes les données réunies, seul un faible pourcentage de celles-ci sont partagées avec les joueurs : les entraîneurs veulent tout connaître de leur adversaire, mais veulent éviter de submerger leurs joueurs avec un surplus d’information.

Une analyse détaillée des tendances récentes des unités spéciales sera effectuée : le personnel utilisé lors du désavantage numérique ou de l’avantage numérique, le rôle de chacun des joueurs, l’analyse des succès et des insuccès récents. Parfois, les entraîneurs s’inspireront des stratégies qu’une équipe a récemment appliquées avec succès pour contrer l’avantage ou le désavantage numérique de son adversaire. Une attention est aussi portée pour noter l’identité du trio envoyé dans la mêlée à la suite d’un avantage ou d’un désavantage numérique, après un but marqué ou accordé et en début de période.

Un dossier sur chacun des gardiens de but sera monté : les buts accordés, le contexte précis de ces derniers, les parties du filet où les rondelles passent, les forces, les faiblesses, les tendances et plus. Par exemple, certains gardiens peuvent éprouver de la difficulté à bien jouer les rondelles derrière leur filet. Un adversaire avisé pourrait utiliser cet élément de façon stratégique en dirigeant la rondelle au gardien pour le forcer à la jouer constamment, augmentant ainsi les chances de revirement.

Le rôle, les forces et les défis de chaque trio et duo de défenseurs seront aussi notés.

Les éléments soulevés ci-haut ne sont que quelques exemples.

Psychologique

Les entraîneurs doivent savoir où se situe l’état d’esprit de leurs troupes au niveau de la confiance, de la cohésion de groupe et de leur capacité à affronter l’adversité.

Un entraîneur qui estime que son équipe est trop confiante verra assurément à la mettre en garde en présentant des éléments tangibles comme des statistiques montrant les forces de leurs adversaires ou des séquences vidéo du succès qu’ils peuvent connaître. Dans le cas où l’entraîneur sent que son équipe est intimidée par le défi qui l’attend, il tentera de stimuler l’espoir en démontrant des vulnérabilités de l’adversaire et en indiquant comment les exploiter. Parfois, un entraîneur utilisera un mélange des deux approches.

La cohésion de groupe est d’une importance cruciale pour connaître du succès à travers l’adversité que génère des séries quatre-de-sept consécutives. Cette cohésion ne se bâtit pas en quelques jours, elle nécessite des mois.

Une équipe qui profite d’une bonne cohésion verra ses joueurs affronter l’adversité avec succès plus souvent qu’autrement, effectuera des remontées, verra les joueurs bloquer des tirs, prendre des mises en échec et persister malgré la douleur. La cohésion d’un groupe s’observe dans ses actions.

Bien que la cohésion se bâtit tout au long de la saison, la grande majorité des équipes adoptent une stratégie de préparation aux séries qui inclut (dans des circonstances habituelles) une retraite fermée ou une activité d’équipe. Souvent, cela donne le ton à la semaine de préparation et sert également de rite de passage entre la saison régulière et les séries.

En cours de séries

Les équipes qui font du chemin en séries pratiquent beaucoup moins que pour une période semblable en saison régulière. Durant les éliminatoires, le repos est une arme. Les entraîneurs cherchent un équilibre entre le maintien du synchronisme sur glace et le repos afin de recharger les batteries.

Il n’est pas rare de voir les équipes qui remportent une série en quatre matchs donner plusieurs jours de congé à ses joueurs, histoire de guérir les bobos et de faire le plein du réservoir d’émotions et d’engagement.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, il n’est pas surprenant que les séries constituent le moment préféré de l’année pour les joueurs, les entraîneurs et les partisans!