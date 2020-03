Le Phœnix et les Wildcats honorés pour leur saison remarquable

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a octroyé aujourd’hui les trophées Jean-Rougeau et Luc-Robitaille au Phœnix de Sherbrooke, alors que le Trophée Robert-Lebel est remis aux Wildcats de Moncton.

Sherbrooke remporte leur premier Trophée Jean-Rougeau depuis leur retour dans la ligue en 2012. Le Phœnix a conclu la saison 2019-2020 avec une fiche de 51-8-3-1 (un sommet dans l’histoire de la franchise), alors qu’ils ont terminé en tête du classement de la LHJMQ, cinq points devant leurs plus proches poursuivants, les Wildcats de Moncton. Ce n’est cependant pas la première fois que les Sherbrookois célèbrent cet honneur, puisque les Castors (1974-75, 1975-76, 1979-80 et 1981-82) et les Faucons (1992-93) ont déjà ramené le prestigieux trophée au coeur de l’Estrie.

L’équipe reçoit également le Trophée Luc-Robitaille qui est décerné annuellement à l’équipe avec la meilleure moyenne de buts inscrits par partie. La puissante offensive a terminé au premier rang pour la moyenne de buts par partie avec 4.57, ayant marqué 290 buts en 63 parties.

Finalement, les champions de l’Association de l’Est, les Wildcats de Moncton, se sont vus remettre le Trophée Robert-Lebel après que la formation pilotée par Dan Lacroix ait maintenu la meilleure moyenne de buts alloués au cours de la dernière saison. Mené par leur gardien de but, Olivier Rodrigue (39 PJ, 31 V, 8 D, MBA 2,32, 0.918%), et leur incroyable défensive, Moncton a affiché une moyenne de buts concédés de 2,31 après n’avoir alloué que 148 buts en 64 parties, 16 de moins que Sherbrooke qui a terminé au deuxième rang à ce chapitre.