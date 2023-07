Le Phoenix embauche son nouveau DG et Entraineur-chef

Le Phœnix de Sherbrooke annonce aujourd’hui l’entrée en scène d’un nouveau directeur-gérant, alors que Philippe Sauvé est nommé à la tête du département hockey du Club. Jusqu’à tout récemment agent de joueur, Sauvé connaît bien le monde du hockey. L’ancien gardien de but compte 32 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et plus de 200 parties dans la AHL après avoir évolué 4 saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec l’Océanic de Rimouski, les Voltigeurs de Drummondville et les Olympiques de Hull.

Natif de Buffalo aux États-Unis, l’homme de 43 ans est établi au Québec depuis qu’il a accroché ses patins à la suite de la saison 2007-2008, après une saison en Allemagne. L’ancien gardien demeure alors impliqué directement dans le sport qui l’a toujours passionné puisque, en compagnie notamment de son père Robert, il a agi jusqu’à tout récemment à titre d’agent en veillant à la carrière d’autres joueurs chez Jandec.

« J’étais prêt pour un nouveau défi dans ma carrière. Jocelyn Thibault m’a contacté et nous avons eu plusieurs bonnes conversations. C’est avec un grand plaisir et une immense fierté que je me lance dans ce nouveau défi professionnel et que je me joins au Phoenix de Sherbrooke » s’est exprimé Philippe Sauvé.

Aussitôt nommé, le nouveau DG du Phoenix a rapidement procédé à l’embauche de son entraîneur-chef. Gilles Bouchard succèdera à Stéphane Julien derrière le banc de l’équipe de l’Estrie. Entraîneur-adjoint avec le Crunch de Syracuse, Gilles Bouchard a complété sa cinquième campagne avec le club-école du Lightning de Tampa Bay la saison dernière. Âgé de 52 ans, l’ancien pilote des Estacades de Trois-Rivières et des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a paraphé une entente de quatre ans avec le Phoenix. Notons que Gilles Bouchard a aussi remporté la Coupe du Président de 2016, alors qu’il dirigeait les Huskies de Rouyn-Noranda.

« Je suis heureux et fier que le destin m’amène dans l’organisation du Phoenix de Sherbrooke qui partage les mêmes valeurs que moi. J’ai déjà très hâte d’entamer ce nouveau chapitre » souligne Gilles Bouchard, nouvel entraîneur-chef.

« Quelles acquisitions! Nous sommes très contents d’accueillir Philippe et Gilles au sein de notre organisation. Nous avons embauché deux hommes d’expérience qui pourront continuer le travail entamer par Stéphane Julien. Nous avions comme objectif premier d’avoir deux personnes distinctes pour occuper les rôles de directeur-gérant et d’entraîneur-chef. Nous avions établi une liste de candidats pour débuter notre processus d’embauche, et ils étaient tous les deux au sommet de notre liste. On ne peut donc qu’être très heureux d’annoncer leur embauche aujourd’hui! » mentionne Denis Bourque, président du club.

Philippe Sauvé et Gilles Bouchard s’adresseront aux médias lundi lors d’un point de presse.