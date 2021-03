Suite à un résultat positif à la COVID-19 parmi les membres du personnel, le Phœnix de Sherbrooke est en isolement préventif jusqu’à la fin de l’enquête épidémiologique de la Santé publique. Par conséquent, ils ne seront pas autorisés à participer à l’événement en environnement protégé.

La partie de ce soir entre le Phœnix et l’Armada de Blainville-Boisbriand est annulée. L’Armada et les Olympiques vont s’affronter demain (19h) et vendredi (16h).