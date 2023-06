Le personnel administratif des équipes reconnu par la Ligue

Le bureau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a honoré aujourd’hui la riche contribution du personnel administratif des équipes au cours de la réunion annuelle des directeurs administratifs du circuit qui se tenait à Québec.

Le prestigieux Trophée Jean-Sawyer récompensant l’équipe marketing de l’année a été remis aux Remparts de Québec pour la saison 2022-2023. Les critères de sélection renferment notamment les relations avec les médias, l’implication dans les divers comités de la ligue, la forte présence sur les médias sociaux, les chiffres d’assistance, la qualité de la webdiffusion, ainsi que la livraison des demandes de commandites. Le Phœnix de Sherbrooke ainsi que l’Océanic de Rimouski ont également été salués en tant que finalistes du prix.

Martin Paquet des Tigres de Victoriaville a quant à lui été honoré pour ses qualités de leader et ses habiletés de gestion en recevant le Trophée John-Horman. Cette récompense célèbre annuellement l’Administrateur de l’année, considérant ses habiletés comme gestionnaire, sa collaboration avec le Bureau du commissaire, sa compréhension des règles financières et d’opération, ainsi que ses efforts pour améliorer l’image de l’organisation et de la ligue. Jean-Philippe Bérubé de l’Océanic de Rimouski et Gilles Bérubé des Huskies de Rouyn-Noranda étaient les deux autres finalistes en lice.

Le Trophée Denis-Arsenault remis lors du Repêchage LHJMQ

Le gagnant du prix du Conseiller pédagogique de l’année a été dévoilé le week-end dernier lors du Repêchage de la LHJMQ 2023 présenté par Fenplast. C’est Sarah Noseworthy des Wildcats de Moncton qui a reçu le prestigieux trophée des mains du Joueur-étudiant de l’année, Julien Béland de l’Océanic de Rimouski. Les finalistes pour le prix étaient Isabelle Martin des Huskies de Rouyn-Noranda ainsi que Tommy Brulé-Tardif du Drakkar de Baie-Comeau.

Le comité de sélection évalue tous les conseillers pédagogiques sur leur qualité de leader, leur habileté à créer des relations constructives avec les joueurs, les parents, les gestionnaires de l’équipe ainsi que les différents établissements scolaires, en plus de leur créativité à toujours trouver des solutions pour les joueurs. Le respect de la politique scolaire de la ligue ainsi que leurs efforts à travailler de concert avec le personnel de la LHJMQ sont également des facteurs importants dans le processus décisionnel.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec aimerait féliciter tous les gagnants et les finalistes pour leur contribution remarquable au succès du circuit lors de la plus récente campagne.