Le Mois des petits héros : 5003,94$ amassés en février

De gauche à droite sur la photo : Stéphanie Boulianne, directrice générale de la Fondation, Nathan Ouellet, ambassadeur, Anthony D’Amours, ambassadeur principal, Isaac Belliveau, ambassadeur, Luka Verreault, ambassadeur.

La Fondation du CHRR, l’équipe de la pédiatrie ainsi que celle de L’Océanic sont fières d’annoncer qu’un montant de 5 003,94 $ a été récolté durant le mois des petits héros en février. Cette initiative a pour but de récompenser les enfants malades pour le courage dont ils font preuve en leur faisant vivre des moments magiques, mais aussi d’amasser des dons pour financer des projets qui leur sont dédiés.

Les moments marquants

Le 2 février dernier, 40 enfants ont participé à une après‐midi VIP avec les joueurs de L’Océanic au Colisée Financière Sunlife (vidéo récapitulatif de la journée : https://youtu.be/QTk5UgXIlYg ). Après les jeux d’énigmes, le patinage et la séance d’autographes, le constat était clair : les joueurs sont tout autant émerveillés de leurs rencontres avec les enfants que l’inverse. « C’est un honneur de pouvoir faire la différence dans la vie de ces enfants suivis en pédiatrie. Nous avons vécu de belles émotions avec eux et cette journée est extrêmement enrichissante pour moi et mes coéquipiers », a confié l’ambassadeur du mois des petits héros 2020, Anthony D’Amours.

Ensuite, lors du match local du 16 février, cent enfants et leur famille ont assisté au match gratuitement. À cette occasion, un hommage a été rendu à Mathieu, 11 ans, un petit héros du quotidien : Mathieu ne marchait plus depuis un an dû à un syndrome douloureux régional complexe au pied droit, diagnostiqué en décembre 2018. C’est en béquille, sur la glace d’un Colisée rempli, que Mathieu a accueilli les applaudissements de la foule le félicitant pour tous les efforts déployés. « Toute cette dose d’amour et les encouragements reçus ont fait un grand bien à Mathieu dans cette année difficile qu’il vient de traverser », mentionne sa mère, Isabelle Breton. « Wow, maintenant je sais ce que cela fait d’être une vedette! », a conclu Mathieu, parrainé par Isaac Belliveau.

Des parrainages gagnants

Le parrainage joueur‐enfant, la nouveauté de cette année, a contribué à renforcer la complicité entre eux. Anthony D’Amours ainsi que ces acolytes Nathan Ouellet, Luka Verreault et Isaac Belliveau ont pu partager, admirer et féliciter le courage dont les enfants font preuve tout en s’inspirant de la force de caractère de ceux‐ci. Quatre capsules vidéo sont d’ailleurs disponibles pour témoigner de ces beaux échanges : www.fondationchrr.com/heros.

Ces deux journées ont été possibles grâce à la participation de nos collaborateurs et partenaires : l’Océanic de Rimouski, la pédiatrie de l’Hôpital régional de Rimouski, Antoine Proulx vidéaste, le Marché Claudin Malenfant, RIKI BLOC et La Société ‐ Jeux d’évasion. Le mois des héros s’avère être un franc succès, et ce, grâce à la générosité de nos fidèles donateurs et au travail de cette grande équipe qui répond présente à chaque année pour nos petits héros.